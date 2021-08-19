Российский космический мусор уничтожил китайский спутник

Иллюстрация относительного распределения мусора на орбите Земли. Космический мусор вскоре может стать основной причиной повреждения спутников. (Фото: WikiImages)

Судя по всему, русские по неосторожности играли в венгерскую версию бамперных машин. Сообщается, что китайский спутник Юньхай 1-02 В марте он раскололся на несколько частей после попадания в космический мусор с российской стороны. Зенит-2. Ракета.

Астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл недавно обнаружил обломки в записи данных космических сил США. Force Sensors обнаружили обломки в середине марта и обновили свой каталог космического мусора, добавив комментарий о российском объекте – Объект 48078 – «столкнулся со спутником». По словам Макдауэлла, русское произведение было частью Зенит-2. Ракета который запустил спутник-шпион в 1996 году.

Макдауэлл обнаружил столкновение, ссылаясь на орбитальные данные, и обнаружил, что Объект 48078 и Юньхай 1-02 прошли чуть более полумили друг от друга в то же время, когда разбился китайский спутник. Это расстояние находится только в пределах погрешности расстояния столкновения между двумя объектами, движущимися вокруг планеты быстрее, чем пуля. По словам Макдауэлла, в результате столкновения образовалось как минимум 37 дополнительных кусков космического мусора.

Каталог Space-Track сегодня был дополнен примечанием к объекту 48078, 1996-051Q: «Столкновение со спутником».

Это новый тип комментариев – я раньше не видел таких комментариев ни у каких других сателлитов. Присмотримся поближе: – Джонатан Макдауэлл (@ planet4589) 15 августа 2021 г.

Во время ранения Юньхай 1-02, похоже, все еще путешествует на грузовике, поскольку, по словам Макдауэлла, радиолюбители якобы все еще принимают сигналы.

В настоящее время более 29 000 спутников и космический мусор За ним следуют сети космического мониторинга, вращающиеся вокруг Земли. Почти 2000 из них принадлежат SpaceX, которая планирует запустить 12000 спутников первого поколения на орбите нашей планеты, в конце концов, все сказано и сделано. По данным Space.comСпутники компании участвуют примерно в 1600 близких сближениях каждую неделю и вскоре будут задействованы в 90% сближений на низкой околоземной орбите (НОО).

В околоземной космической среде имеется множество обломков – слишком маленьких, чтобы их можно было отследить, но достаточно больших, чтобы угрожать полетам человека в космос и роботизированным миссиям. Поскольку и обломки, и космический корабль движутся с чрезвычайно высокой скоростью (около 15 700 миль в час на низкой околоземной орбите), столкновение небольшого фрагмента орбитального мусора с космическим кораблем может создать серьезные проблемы.

Даже небольшие пятна краски могут повредить космический корабль. Ряд окон космического шаттла были заменены из-за повреждений, вызванных материалом, который был проанализирован и оказался пятнами краски. Фактически, это орбитальный мусор размером с миллиметр. Самый высокий риск увольнения с работы Для большинства космических аппаратов-роботов, работающих на низкой околоземной орбите.

В феврале 2009 года произошло самое сильное столкновение на сегодняшний день, когда американский спутник связи Иридиум 33 столкнулся с неработающим российским военным спутником Космос 2251. тот инцидент, в свою очередь, произведено более 1000 отдельных инцидентов.

Все это побудило Rocket Lab строить планы Тестирование технологий удаления космических отходов Для финской компании Aurora Propulsion Technologies. В четвертом квартале этого года компания выпустит кубы AuroraSat-1 на НОО с использованием топлива на водной основе и управления движением для резисторов, которые могут помочь CubeSat в разборке и возможностях управления положением на основе тяги.

С учетом обломков всех размеров в настоящее время имеется примерно 130 миллионов объектов космического мусора Все сказано.