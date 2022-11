Российский космонавт готовится к путешествию в капсуле Илона Маска Crew Dragon на Международную космическую станцию ​​в феврале 2023 года.

Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило, что еще один космонавт полетит на Международную космическую станцию ​​(МКС) на космическом корабле американского производства в 2023 году. февраля, сообщили в Роскосмосе ТАСС. Видяев является частью миссии Crew-6, которая подпадает под действие Соглашения о транзитных полетах между Российским агентством и НАСА.

«В рамках программы транзитных полетов космонавт Андрей Видяев отправится на Международную космическую станцию ​​на борту американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе миссии Crew-6 в середине февраля 2023 года», — говорится в сообщении Роскосмоса. Программа транзитных полетов заключается в том, что Россия отправит американского астронавта в космос на ракете «Союз» в обмен на полет астронавта на американском космическом корабле.

(Андрей Ведяев в Космическом центре Кеннеди, Фото: NASA)

Астронавт присоединится к астронавтам НАСА Стивену Боуэну, Уоррену Хобургу и Султану Аль-Неяди, первому астронавту из Объединенных Арабских Эмиратов, выбранному для долгосрочной миссии на Международную космическую станцию. Ведяев будет выполнять функции специалиста по полету во время своего полета на Международную космическую станцию, а в настоящее время готовится к космическому полету в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде, где будет летать Экипаж-6.

[Mission Specialist Andrey Fedyaev, Pilot Warren «Woody» Hoburg, Commander Stephen Bowen, and Mission Specialist Sultan Al Neyadi (left to right); Image: NASA/SpaceX]

Экипаж-6 отметит вторую миссию в рамках американо-российского соглашения о транзите, первой из которых станет Экипаж-5, запущенный 5 октября. Россиянка Анна Кикина стала первым американским астронавтом, поднявшимся на борт американского космического корабля после астронавта НАСА Фрэнка Рубио. на ракете Союз 21 сентября.

Предстоящая миссия станет исторической, поскольку Султан аль-Неяди станет первым арабским астронавтом, достигшим космоса, и первым астронавтом, выбранным на шестимесячный срок на Международной космической станции. До Аль-Неяди Хазза Аль-Мансури первым посетил орбитальную лабораторию 25 сентября 2019 года, где провел восемь дней. Аль Неяди был выбран из пула из 4000 кандидатов и провел около 1400 часов обучения, чтобы подготовиться к таким действиям, как выход в открытый космос и тренировки по выживанию.