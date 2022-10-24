Российский космонавт задавил своего коллегу на Земле через несколько недель после возвращения из космоса

На этой фотографии, распространенной Государственной космической корпорацией «Роскосмос», российский космонавт Олег Артемьев сидит в кресле вскоре после приземления российского космического корабля «Союз МС-21» к юго-востоку от казахстанского города Зизказган. Трое российских космонавтов благополучно вернулись с полета на Международную космическую станцию. Космический корабль «Союз МС-21» с Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым тихо приземлился в четверг в 16:57 (10:57 по Гринвичу) в указанном месте в казахстанских степях примерно в 150 км к юго-востоку от города. Станция Жезказган, Жезказган, Казахстан — 29 сентября 2022 г.

Павел Касин/AFP/Shutterstock

Российский космонавт Олег Артемьев сбил своего коллегу в понедельник вечером, когда он выезжал за пределы Москвы, сообщило российское космическое агентство «Роскосмос».

согласно с Служба новостейАртемьев, недавно проведший в космосе 195 дней, случайно наткнулся на пешехода во время путешествия в плохо освещенном месте. Газета добавила со ссылкой на переводчика, что авария произошла менее чем через три недели после возвращения Артемьева на Землю. утверждение от Роскосмоса.

Артемьев оказал первую помощь пострадавшему Анатолию Уронову, который позже был доставлен в больницу для лечения нескольких переломов. В момент аварии 63-летний мужчина переходил дорогу.

Журналист Анатолий Зак Оронов охарактеризовал это как «Руководитель проектаЗвездный городок, центр подготовки космонавтов.

В сообщении «Роскосмоса» говорится, что Артемьев не находился в состоянии алкогольного опьянения и после аварии оперативно вызвал экстренные службы.

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Исследования показали, что людям, которые проводят время в космосе, нужно время, чтобы не водить машину, потому что их способность управлять автомобилем снижена. Space.com Он указал.

В 2013 году летный хирург Рави Куюмджян сказал, что человеку, побывавшему в космосе в течение длительного периода времени, необходимо Три недели вождения. На момент аварии с Артемьевым прошло 19 дней с момента его возвращения на Землю, хотя нет никаких указаний на то, было ли его последнее пребывание в космосе фактором аварии.

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По данным Space.com, Артемьев провел в космосе в общей сложности 560 дней в ходе трех миссий в 2014, 2018 и 2022 годах.

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Ранее он работал в Советской Армии и на изготовителе космических кораблей РКК «Энергия».