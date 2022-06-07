Российский космонавт заметил «робота-невидимку» при приближении космического корабля

Российский космонавт поделился фотографией космического корабля, на борту которого, кажется, два «похитителя», уставившихся на него своими глазами-бусинками.

Фотография сделана Сергеем Корсаковым с Международной космической станции 1 июня, когда космический корабль «Прогресс МС-18» покидал станцию.

Он пошутил, что «похитители» смотрели на астронавтов и космонавтов, когда их корабль подходил к концу.

Он написал в Твиттере: «Прогресс МС-18 успешно разобран и улетел. Но кто эти безбилетники, наблюдающие за нами?»

Темные фигуры на самом деле были просто компонентами грузового космического корабля, но они убедительно выглядели как внеземные мутанты, называемые «Далеками» с британского научно-фантастического телеканала. Доктор из.

Ряд его последователей обыграли шутку, а один пользователь Твиттера, Маршалл Юбэнкс, сказал: «Далекс, что ты сделал ?!»

Другой пользователь, Митан Уэст, сказал: «Не позволяйте ему вернуться на Землю!»

Пользователь Далия отреагировала на твит: «Для прогресса есть два чертенка!»

Недавно космический корабль «Прогресс МС-18» доставил грузы космонавтам.

Г-н Корсаков был запущен в космос 18 марта вместе с двумя другими россиянами во время шести с половиной месяцев полета на Международной космической станции.

Это его первый полет в космос, и кажется, что «инопланетяне» уже охотятся за господином Корсаковым.

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Обновлено: 07 июня 2022 г., 16:14