Российский космонавт и съемочная группа благополучно вернулись на Землю

Три члена российского экипажа – космонавт, актриса и кинопродюсер – благополучно прибыли после покидания Международной космической станции (МКС) в субботу, 16 октября. И он приземлился в Казахстане, к юго-востоку от города Джизказган.

Космонавт Олег Новицкий из Роскосмоса провел 191 день в космосе, проводя исследования и помогая поддерживать станцию. Его сопровождали актриса Юлия Пересильд и продюсер Клим Шпенко, которые были на Международной космической станции при съемках сцен для предстоящего фильма. Фильм называется вызов, это совместный проект московских медиа-компаний и Роскосмоса.

Все трое попрощались с оставшимся экипажем МКС – астронавтом ЕКА Томасом Биске, астронавтом НАСА Шейном Кимбро, Меган Макартур, Марком Ванде Хи, астронавтом JAXA Акихико Хошиедом и астронавтом Российского космического агентства Антоном Шкаплеровым и Питером. Дубров – Вчера днем ​​перед входом в «Союз МС-18».

Люк между космическим кораблем и станцией закрылся в 16:41 по восточному времени (13:41 по тихоокеанскому времени), а космический корабль отделился в 21:14 по восточному времени (18:14 по тихоокеанскому времени).

Российская троица попрощалась с экипажем станции и закрыла люк корабля “Союз МС-18” сегодня в 16:41 по восточноевропейскому времени. Они уходят сегодня вечером в 21:14. более… https://t.co/Hwwr4AEUI7 pic.twitter.com/aXFOtG2H1O А также[مدش]. Международная космическая станция (Space_Station) 16 октября 2021 г.

“Союз” вернулся на Землю коротким перелетом и прибыл вскоре после полуночи. Безопасная посадка была достигнута в 00:36 по восточному времени в воскресенье утром (в 21:36 по тихоокеанскому времени в субботу вечером).

По данным НАСА, троица была собрана с места посадки российскими вертолетами и доставлена ​​в спасательный город Караганда, Казахстан. Оттуда они вернулись на свою тренировочную базу в Звездном городке, Россия, на борту самолета Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Посадка после 191 дня в космосе на Встраивать твит И 12 дней в космосе для двух российских режиссеров! более… https://t.co/CrQl3O1BUl pic.twitter.com/kzXlCTr0og А также[مدش]. Международная космическая станция (Space_Station) 17 октября 2021 г.

Космический корабль “Союз МС-18” вызвал тревожную проблему на Международной космической станции в пятницу, 15 октября, когда он неправильно произвел тягу во время испытаний и вывел космическую станцию ​​из выравнивания. Роскосмос заявляет, что экипаж МКС не подвергается опасности, и, к счастью, российская троица на МС-18 благополучно вернулась на Землю.

Тем не менее, это был второй подобный инцидент в этом году, так как недавно пришвартованное российское подразделение Международной космической станции – Многоцелевое логистическое подразделение «Наука» – случайно произвело толчок и вырвало станцию ​​из выравнивания в июле.

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