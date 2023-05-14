Египетские СМИ с российским космонавтом Код-Сверчковым Сергеем и российскими журналистами Андреем Ситовым и Ириной Мандрыкиной

Во время пресс-конференции в Русском культурном центре в Каире 39-летний космонавт сказал, что счастлив осуществить свою мечту — увидеть Великие пирамиды Гизы.

«Раньше я видел пирамиды — и Высокую плотину — во время своих космических путешествий сверху, но, наконец, мне удалось посетить их лично», — Код Сверчков.

«Египет полон истории, древностей и древней цивилизации», — добавил он.

Россия рассчитывает на сотрудничество с Африкой в ​​области космоса. Египет с его размерами и международным авторитетом способен сыграть важную роль в поддержке и развитии российско-египетско-африканского сотрудничества.

Код Сверчков также рассказал в ходе пресс-конференции о некоторых своих опытах в космосе.

«Я тренировался 10 лет, прежде чем меня назначили на мой первый крупный проект в космосе, — пояснил Кудь-Сверчков, который в 2006 году с отличием окончил Московский государственный технический университет по специальности «ракетостроение».

«Полет корабля «Союз МС-17» в 2020 году, который длился 186 дней, изменил всю жизнь», — добавил он.

В мае 2020 года Кудь-Сверчков был назначен бортинженером в экспедицию 63/64 МКС, так как «Союз МС-17» стартовал 14 октября 2020 года вместе с российским космонавтом Сергеем Рыжиковым, командиром космического корабля «Союз МС», и астронавтом НАСА Кэтлин Роббинс.[6]

«Союз МС-17» выполнил процедуры сближения и стыковки на двух орбитах, чтобы состыковаться с модулем «Рассвет» Международной космической станции через 3 часа 3 минуты после запуска.

Это был первый раз, когда экипаж достиг Международной космической станции менее чем за 4 витка и примерно за 6 часов.[7]

После полета «Союз МС-17» Кудь-Сверчков написал новаторскую детскую книгу по истории космических путешествий.

будущее вместе

В состав делегации российских журналистов, сопровождавших КоД Сверчкова, вошли ветераны информационного агентства ТАСС Андрей Ситов и Ирина Мандрыкина.

Сетов указал, что во время своего визита в страну продвигает проект под названием «Египет и Африка — вместе мы начинаем будущее».

«Мы хотели привлечь внимание к проекту, сопровождая известного российского космонавта в его путешествии в Египет», — сказал он.

«В Африке много природных ресурсов и богатств, проект направлен на расширение возможностей сотрудничества между Африкой и Россией в сфере экономики, торговли и делового обмена», — сказал Сетов.

Я был во многих африканских странах, таких как Танзания, Эфиопия и Южная Африка. Я хотел понять, как помочь африканцам добиться продовольственной безопасности, а также изучить способы сотрудничества с африканскими странами в области космоса».

Ситов сказал, что он будет в составе российской делегации, участвующей в саммите Россия-Африка, который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, Россия.

В среду российские журналисты приняли участие в дискуссионной сессии, организованной Ассоциацией выпускников российских и советских университетов под руководством Шарифа Гада.

На круглом столе обсуждались достижения России в области космоса и перспективы египетско-российского сотрудничества в этой области.

Мандрыкина пояснила в ходе мероприятия, что печатная пресса в России сталкивается с теми же проблемами, что и печатная пресса в мире, из-за растущего интереса к электронной журналистике.

Она подчеркнула, что «электронная пресса более прибыльна, но любая солидная газета должна иметь печатный экземпляр».

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