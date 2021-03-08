Российский космонавт обнаружил трещину в модуле “Звезда” на борту орбитального фокуса – наука и космос

Москва, 5 марта. В пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации “Энергия”, что российский космонавт Сергей Рыжиков, который в настоящее время работает на борту Международной космической станции (МКС), нанесет третий слой герметика и заделает первую трещину в модуле “Звезда”.

Сегодня российский экипаж МКС проведет ряд ремонтно-восстановительных работ в рамках работ по устранению утечки воздуха в модуле «Звезда». Космонавт Сергей Рыжиков подготовит поверхность перед нанесением третьего слоя герметика, нанесет герметик и поместите заплатку на место предполагаемой утечки воздуха. В корпусе корабля “.

Она добавила, что работы ведутся под контролем специалистов основной оперативной группы по управлению российской частью Международной космической станции.

На этой неделе космонавты Рыжиков и Сергей Куд-Сверчков проводят ремонтно-восстановительные работы на российской установке «Звезда», где были обнаружены трещина и некоторые возможные точки утечки воздуха. Российские члены экипажа выполняют все свои операции под контролем главной группы оперативного управления российского подразделения Международной космической станции, и инженеры “Энергии” принимают в этом участие.

Все операции российского экипажа согласовываются со специалистами NASA поэтапно по поручению главы госкорпорации Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

На прошлой неделе в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты временно изолировали несколько потенциальных точек утечки воздуха. После этого российские космонавты вскрыли его, изучили с помощью микроскопа и других инструментов и на время снова запечатали. Работы по блокированию второго перелома начнутся 8-9 марта.