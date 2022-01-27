Российский космонавт получил визу в США после первоначального отказа

ВАШИНГТОН. Российскому космонавту была выдана виза для приезда в Соединенные Штаты для обычных тренировок на космической станции после того, как его заявление было изначально отклонено. Этот инцидент вызвал вопросы о том, как растущая напряженность в Украине влияет на космос.

Представители Роскосмоса, в том числе его глава Дмитрий Рогозин, 22 января пожаловались на то, что Соединенные Штаты отказали в выдаче визы астронавту Николаю Чаббу, чтобы он мог отправиться в космический центр НАСА имени Джонсона в Хьюстоне для обучения работе с системами МКС. Такое обучение является рутинным для всех посетителей станции.

«У нас никогда не возникало мысли отказать в визе любому американскому астронавту, направлявшемуся в Звездный городок для подготовки к космическому полету», — написал Рогозин в соцсети.Имея в виду подмосковный Российский центр подготовки космонавтов. «То, что власти США сделали с визой нашего астронавта, — это опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции».

в Интервью радиостанции в Москве.Рогозин связал визовый вопрос с растущим напряжением между Россией и Западом, поскольку Россия перебрасывает воинские части к границе с Украиной. «Те холодные ветры, которые дуют сейчас из Вашингтона и Брюсселя», могут сейчас повлиять на отношения в космосе, сказал Рогозин.

Представители США отказались комментировать визовый вопрос. Представитель Госдепартамента заявил 24 января, что федеральный закон сохраняет конфиденциальность визовых документов, поэтому департамент не может обсуждать конкретный вопрос. Пресс-секретарь добавил, что в посольстве США в Москве были «серьезные кадровые ограничения», но оно «продолжает отдавать приоритет визам для официальных путешественников».

Не было понятной причины, по которой Чубу отказали в визе. Он был выбран кандидатом в космонавты в 2012 году после работы в промышленности и еще не летал в космос. Он назначен в составе дублирующего экипажа космического корабля «Союз МС-22» на Международную космическую станцию, который стартует осенью 2022 года, и основного экипажа космического корабля «Союз МС-23» на станцию ​​весной 2023 года.

Вроде бы вопрос с визой решен. 26 января Роскосмос сообщил, что США предоставили Чубу визу для обучения в Космическом центре имени Джонсона, но не упомянул ранее отказ в выдаче визы. «Визы есть, проблем нет» книги Рогозина. «Мы продолжаем работать с НАСА».

Неясно, останутся ли у России проблемы, если Россия вторгнется в Украину, как ожидают в ближайшие недели многие официальные лица США и Европы, включая президента Джо Байдена. Вторжение России в Украину и аннексия Крыма в 2014 году практически не повлияли на работу Международной космической станции, несмотря на угрозы Рогозина, тогдашнего вице-премьера, перекрыть доступ НАСА к космическому кораблю «Союз», который был тогда единственным средством доставки экипажей туда и обратно. Станция.

На состоявшемся 18 января заседании Комитета по исследованию и эксплуатации человека Консультативного совета НАСА Робин Гэйтинс, директор Международной космической станции в штаб-квартире НАСА, заявил, что правительства США и России добиваются прогресса в соглашении о совместном использовании мест между кораблями «Союз» и «Союзом». миссии коммерческого экипажа. В настоящее время МИД России рассматривает это соглашение.

«Тем временем мы работаем над соглашением об обмене экипажами этой осенью», — сказала она. Это позволит астронавту Роскосмоса Анне Кикиной осенью отправиться в миссию Crew-5 Crew Dragon, а астронавту НАСА, вероятно, Фрэнку Рубио, — на корабле «Союз МС-22».

«Соединенные Штаты высоко оценивают важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции», — заявили в Государственном департаменте 24 января, когда к ним обратились по поводу визового вопроса.