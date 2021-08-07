Российский космонавт Шкаплеров представил логотип полета на Международную космическую станцию ​​для съемок первого фильма в космосе

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который в октябре должен отправиться на Международную космическую станцию ​​(МКС) вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко для съемок первого художественного фильма в космосе, обнародовал в субботу логотип полета.

МОСКВА (UrduPoint News / Sputnik – 07 августа 2021 г.) Российский космонавт Антон Шкаплеров, который должен отправиться на Международную космическую станцию ​​(МКС) в октябре, с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, чтобы снять первый полнометражный фильм в космосе. О лозунге субботней поездки.

«Друзья, до полета корабля« Союз МС-19 »осталось меньше двух месяцев, и сегодня хочу поделиться с вами логотипом нашего экипажа!» – написал Шкаплеров в своем аккаунте ВК, прикрепив к посту фото логотипа.

На логотипе, разработанном российским космическим агентством Роскосмос, совместно с Первым каналом и желто-белой киностудией, изображен “Союз-2”.

Ракета-носитель 1А взлетает с пилотируемым кораблем “Союз МС-19”.

Также есть кинолента под названием «Вызов» и изображение сердца на логотипе.

Ранее в этом году Роскосмос объявил, что космический корабль “Союз МС-19” отправит 66-ю миссию на Международную космическую станцию ​​в начале октября для съемок. В прошлом месяце российский космический корабль МС-17 “Прогресс” доставил на Международную космическую станцию ​​аппаратуру для съемок фильма.