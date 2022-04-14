Российский крейсер «Москва» перевернулся и начал тонуть – Южное оперативное командование

Ракетный крейсер Черноморского флота России «Москва» с украинской ПКР «Нептун» 13 апреля получил сильные повреждения и после мощного взрыва боезапаса начал тонуть.

Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативного командования. ФейсбукПо данным Укринформа.

«В черноморском районе боевых действий флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» был поражен противокорабельной ракетой «Нептун» и получил серьезные повреждения. Вспыхнул пожар. Другие корабли хотели помочь, но шторм и мощная повозка. «Взрыв боезапаса опрокинул корабль и начал тонуть», — говорится в сообщении.

При этом командование отметило, что хотя условия для высадки российских десантов неблагоприятные, риск ракетных ударов по Украине с моря и временно оккупированного Крыма остается высоким.

А на николаевском и херсонском направлениях потери противника составили 54 бойца и восемь единиц техники, в том числе две самоходные гаубицы, реактивная установка «Град» и танк Т-72. В ответ на регулярный артиллерийский обстрел противника минувшей ночью украинские силы открыли огонь по скоплению военной техники и боеприпасов в «классической традиции Чернобаевки», сообщили в Южном оперативном командовании.

Она добавила, что противник продолжает оказывать психологическое давление на местное население в Херсоне и Херсонской области с целью установления полуреспублики. В пресс-службе командования заявили, что ни бомбежки, ни похищения людей, ни издевательства над мирным населением не сломили дух Херсонщины.