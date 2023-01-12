Российский критик Навальный говорит, что тюрьма лишает больницу помощи

Находящийся в заключении критик Кремля Алексей Навальный заявил в среду, что сотрудники тюрьмы отказали ему в госпитализации после того, как он заболел, что его команда назвала тайной попыткой убить его.

Навальный, самый известный оппонент президента России Владимира Путина, сказал, что у него были симптомы гриппа, включая лихорадку, но он содержится в карцере в своей тюрьме строгого режима под Москвой.

Он также попросил во время судебного заседания в среду отложить его из-за болезни.

«Меня не госпитализировали, хотя я просил», — цитирует Навального его команда во время слушаний, добавив, что сотрудники тюрьмы также отказались предоставить основные лекарства.

Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Агентство Франс Пресс Судьи предоставили отсрочку.

В течение последних двух лет 46-летний мужчина содержался под стражей за пределами города Владимира, в 230 километрах (145 миль) к востоку от Москвы, после того, как его признали виновным в растрате — одном из нескольких приговоров, которые Навальный назвал попыткой заставить его замолчать.

Юрист по образованию, Навальный подал несколько исков против тюремных чиновников, утверждая, что они нарушили его конституционные права.

Ранее на этой неделе Навальный заявил, что делил свою камеру с человеком, больным гриппом, и обвинил чиновников в использовании коллеги в качестве «биологического оружия» для его заражения.

Навальный заявил, что власти также поместили в соседнюю камеру «психически больного», который «выл по ночам».

Его жена Юлия Навальная обвинила сотрудников ИК-6 в «истязании» его.

«Ты человек?» — сказала она в посте в Instagram.

Команда Навального утверждала, что Кремль хотел, чтобы Навальный умер в тюрьме.

«Путин все еще пытается убить Навального, но гораздо тише и медленнее, чем яд «Новичок», — говорится в сообщении команды в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Россия захватила восточноукраинское село под Бахмутом: сепаратисты

Навальный был отравлен Новичком, нервно-паралитическим веществом советского производства, во время поездки в Сибирь в 2020 году. Он едва выжил и обвинил Путина в причастности к нападению.

В открытом письме сотни российских врачей призвали власти прекратить «мучить» Навального и обеспечить ему надлежащий уход.

«Отказ представителей ФСИН передать Алексею необходимые лекарства представляет прямую угрозу жизни гражданина России Алексея Навального», — говорится в письме.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс написал в Твиттере в среду: «Мы подтверждаем озабоченность более 170 российских врачей, призывающих положить конец жестокому обращению с Навальным и предоставить всю необходимую медицинскую помощь».