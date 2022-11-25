Российский критик, призывавший Украину к переговорам, не боится ареста

Российский политик, который вызвал ажиотаж, поставив под сомнение стратегию России в отношении Украины по национальному телевидению, заявил во вторник, что сказал правду и не боялся наказания в соответствии с новыми законами за клевету на солдат и распространение ложных новостей о конфликте.

Заявление Бориса Надеждина, бывшего члена российского парламента от либеральной партии, прозвучало в тот момент, когда российские войска отступили с большей части украинского Харькова перед лицом украинской контратаки.

Во время воскресного ток-шоу на подконтрольном государству НТВ Надеждин сказал, что президент России Владимир Путин был введен в заблуждение спецслужбами, которые, по-видимому, сказали ему, что сопротивление в соседней Украине будет недолгим и неэффективным.

Надеждин также призвал к прекращению боевых действий и началу переговоров.

Российские официальные лица в последние недели неоднократно обвиняли Украину в нежелании вести переговоры, но они также выдвигали драконовские условия. Бывший президент Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что Россия потребует полной капитуляции.

Во вторник в интервью Associated Press Надеждин заявил, что переговоры о прекращении огня «возможны всегда и везде». Но он сказал, что такие вопросы, как статус сепаратистских регионов Украины и Крыма, которые Россия аннексировала в 2014 году, решить будет сложнее.

переговоры по этим вопросам? Сейчас это совершенно нереально, потому что сложилась такая ситуация: «Мы вас победим. Нет, мы вас победим.

Телевизионные комментарии Надеждина в минувшие выходные были примечательны действиями России по подавлению критики в свой адрес за отправку войск на Украину. Через несколько дней после начала операции парламент принял закон, запрещающий предполагаемое унижение российских военных или распространение «ложной информации» об операции в Украине.

ОВД-Инфо, группа правовой помощи, отслеживающая политические аресты в России, насчитала 90 уголовных дел по обвинению в распространении ложной информации о российских военных с 24 февраля.

«Я точно не нарушал никаких российских законов», — сказал Надеждин агентству Associated Press. «Вообще не было ни одной неправды, ни одной неправды в том, что я сказал. Была констатация совершенно простых фактов».

Аббас Джалимов, независимый политический аналитик и бывший спичрайтер Путина, сказал, что Надеждин в прошлом время от времени появлялся на государственном телевидении и радио как один из немногих либералов, которые эффективно выполняли роль мальчиков для битья.

Галлямов сказал, однако, что отметил, что «контроль Кремля над контентом, который транслируется по российскому телевидению, ослаб. Но любой режим ослабнет, если у него не будет готового плана действий в кризисных ситуациях. Понятно, что дисциплина подрывается. «

Вывод войск из Харьковской области и украинское контрнаступление на удерживаемых русскими участках южной Херсонщины вызвали опасения, что Россия увязла.

Лидер Коммунистической партии, второй по величине политической группировки страны, во вторник призвал к всеобщей мобилизации для увеличения численности армии и к тому, чтобы конфликт открыто назывался войной. Российские официальные лица настаивали на том, чтобы действия в Украине назывались «специальной военной операцией».

«Война и спецоперация — принципиально разные вещи. Спецоперацию можно остановить, войну остановить нельзя, даже если бы вы захотели», — цитируют российские СМИ лидера партии Геннадия Зюганова.

«Требуется максимальная мобилизация сил и средств». Он сказал.

Это также демонстрирует умеренную критику Путина.

Семь членов местного совета в Санкт-Петербурге на прошлой неделе призвали национальный парламент возбудить против Путина обвинения в государственной измене в связи с конфликтом на Украине. Пятерым из них были предъявлены обвинения в клевете на армию.

На прошлой неделе местный совет в Москве одобрил резолюцию, призывающую Путина уйти в отставку.

А Моссовет заявил: «Риторика, используемая вами и вашими подчиненными, уже давно полна фанатизма и агрессии, что окончательно вернуло нашу страну в эпоху холодной войны». Россия вновь начинает чувствовать страх и ненависть.