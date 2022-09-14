Российский критик, призывавший Украину к переговорам, не боится ареста

Российский политик, который вызвал бурю негодования, поставив под сомнение стратегию России в Украине, заявил во вторник по национальному телевидению, что он сказал правду и не боится наказания в соответствии с новыми законами за клевету на солдат и распространение ложных новостей о конфликте.

Комментарии Бориса Надеждина, бывшего члена российского парламента от либеральной партии, прозвучали, когда российские войска отступили из большей части Харьковской области Украины перед лицом украинской контратаки.

Во время воскресного ток-шоу на подконтрольном государству НТВ Надеждин заявил, что спецслужбы ввели в заблуждение президента России Владимира Путина, якобы сказав ему, что сопротивление в соседней Украине будет недолгим и неэффективным.

Надеждин также призвал к прекращению боевых действий и началу переговоров.

Российские официальные лица в последние недели неоднократно обвиняли Украину в нежелании вести переговоры, но при этом ставили очень жесткие условия. Бывший президент Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что Россия потребует полной капитуляции.

В интервью Associated Press во вторник Надеждин сказал, что переговоры о прекращении огня «возможны всегда и везде». Но он сказал, что решение таких вопросов, как статус сепаратистских регионов Украины и Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году, будет более сложным.

Переговоры по этим вопросам? Сейчас они абсолютно нереальны, потому что сложилась такая ситуация: «Мы вас победим. Нет, мы вас победим.

Телевизионные комментарии Надеждина в минувшие выходные были примечательны действиями России по подавлению критики по поводу отправки своих войск на Украину. Через несколько дней после начала операции парламент принял закон, запрещающий предполагаемое унижение российских военных или распространение «ложной информации» об операции в Украине.

ОВД-Инфо, группа правовой помощи, отслеживающая политические аресты в России, насчитала 90 уголовных дел по обвинению в распространении ложной информации о российских военных с 24 февраля.

«Я точно не нарушал никаких российских законов», — сказал Надеждин агентству Associated Press. «Вообще не было ни одной лжи, ни одной лжи в том, что я сказал. Была констатация совершенно простых фактов».

Аббас Глимов, независимый политический аналитик и бывший спичрайтер Путина, сказал, что Надеждин в прошлом время от времени появлялся на подконтрольном государству телевидении и радио как один из немногих либералов, которые фактически служили мальчиками для порки.

Галямов сказал, однако, что отметил, что «контроль Кремля над контентом, который транслируется по российскому телевидению, ослабевает. Но любая система ослабнет, если у нее не будет готового плана действий в кризисных ситуациях. Понятно, что дисциплина подрывается».

Вывод войск из Харьковской области и украинское контрнаступление в контролируемых Россией частях южной Херсонщины вызвали опасения, что Россия пошатнется.

Лидер Коммунистической партии, второй по величине политической группировки страны, во вторник призвал к всеобщей мобилизации для увеличения численности армии и к тому, чтобы конфликт открыто назывался войной. Российские официальные лица настаивали на том, чтобы действия в Украине назывались «специальной военной операцией».

«Война и спецоперация — принципиально разные вещи. Спецоперацию можно остановить; «Вы не можете остановить войну, даже если захотите», — цитируют российские СМИ лидера партии Геннадия Зюганова.

«Требуется максимальная мобилизация сил и средств». Он сказал.

Это также показывает легкую критику Путина.

Семь депутатов местного совета в Санкт-Петербурге на прошлой неделе призвали национальный парламент выдвинуть против Путина обвинения в государственной измене из-за конфликта в Украине. Пятерым из них были предъявлены обвинения в клевете на армию.

На прошлой неделе местный совет Москвы одобрил резолюцию, призывающую Путина уйти в отставку.

А Моссовет заявил: «Дискурс, используемый вами и вашими подчиненными, давно полон фанатизма и агрессии, что окончательно вернуло нашу страну в эпоху холодной войны». Россия вновь начала испытывать страх и ненависть.