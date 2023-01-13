Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга в 2012 году.

Автор Габриэль Тетро-Фарбер

ЖЕНЕВА (Рейтер) — Бывший российский спортсмен-молотобойец Сергей Литвинов признался, что употреблял запрещенные вещества и получал выгоду от системы сокрытия в своей стране, где власти легкой атлетики отстранили его от занятий на два года и аннулировали его предыдущие результаты.

«В 2012 году я принимал допинг и получил прибыль от российской системы сокрытия», — написал Литвинов, который больше не участвует в соревнованиях, в посте на Facebook в четверг, в редком случае, когда спортсмен признается в таком преступлении.

Литвинов, пропустивший сокращение олимпийской сборной России-2012, признался, что принимал анаболические стероиды Орал-Туринабол и Оксандролон в период с конца апреля по конец мая того же года.

Ранее он говорил, что никогда не принимал никаких запрещенных веществ.

Российская федерация легкой атлетики была приостановлена ​​в 2015 году из-за отчета, заказанного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), в котором были обнаружены доказательства массового применения допинга в этом виде спорта.

Позже нескольким российским спортсменам было разрешено участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Токио, но Всемирная легкая атлетика, руководящий орган этого вида спорта, позже запретила россиянам и белорусам вторгаться в Украину.

Российские спортивные чиновники признали недостатки антидопинговой системы страны, но отрицали существование спонсируемой государством схемы сокрытия положительных допинг-тестов.

Литвинов, сын советского метателя молота Сергея Литвинова, олимпийского чемпиона 1988 года, сказал, что после взятия материала его метание улучшилось примерно на два метра.

«Молот зашел бы так далеко без хорошего чувства или хорошей техники», — сказал Литвинофф, который сейчас живет в Германии.

Литвинов сказал, что передал детали своего дела в Подразделение по этике в легкой атлетике (AIU), которое курирует вопросы честности в международной легкой атлетике, включая допинг.

Университет заявил в четверг, что дал ему двухлетнюю дисквалификацию и аннулировал его результаты в период с июля 2012 года по февраль 2016 года, фактически лишив его бронзовой медали на чемпионате Европы 2014 года.

«В то время на меня давила федерация, но в итоге это было мое решение и моя вина», — написал он, имея в виду отстраненную Федерацию легкой атлетики России. «Я хочу извиниться перед спортивным сообществом».

Федерация легкой атлетики России выступила с заявлением об отстранении, но не ответила на обвинения Литвинова в том, что он оказывал на него давление, заставляя употреблять запрещенные вещества.

(Отчетность Габриэля Тетро-Фарбера; редактирование Тоби Дэвиса)