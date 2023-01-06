Российский лидер наемников Вагнера смотрит на Пакмут Майнс: США | Новости

Представитель Белого дома заявил, что глава Вагнера Евгений Пригожин хочет контролировать добычу соли и гипса из рудников возле Багмута.

Евгений Пригожин, основатель российской группы Вагнера и союзник президента России Владимира Путина, как полагают, заинтересован в контроле за добычей соли и гипса на шахтах вблизи контролируемого Украиной города Пакмут, заявил представитель Белого дома.

Есть признаки того, что денежные мотивы движут Россией и «одержимостью» Пригожина Пакмутом, заявил в четверг чиновник агентству Reuters.

США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали, Судане и других местах для финансирования войны Москвы в Украине, обвинение, которое Россия отвергла как «антироссийское возмущение».

Из примерно 50 000 наемников Вагнера более 4 100 были убиты и 10 000 ранены на Украине. По словам чиновника, из них более 1000 человек были убиты недалеко от Пакмута в период с конца ноября по начало декабря.

Институт изучения войны (ISW) заявил в четверг, что группа Вагнера нуждалась в новых силах из-за тяжелых потерь на Украине, особенно бывших заключенных, освобожденных из тюрем в России и согласившихся воевать по обещанию. Заслужить прощение.

Пригожин, который попал под санкции Запада за свою роль в Вагнере, в четверг попрощался с бывшими заключенными, которые вели свои дела в Украине.

ISW заявила, что глава Вагнера, возможно, участвовал в продвижении «амнистий для увеличения вербовочной кампании группы Вагнера в российских тюрьмах» и что «80 процентов сотрудников группы Вагнера, завербованных в Украине, получили ту или иную форму юридических гарантий» в качестве вознаграждения за их работу. участие в боевых действиях».

«Пригожин все больше укреплял свои позиции в российском ультранационалистическом провоенном обществе из-за способности группы Вагнера захватить территорию и, в частности, из-за ее нападения на Бахмут», — добавило агентство.

«Пригожин хочет еще больше мотивировать персонал Вагнера и создать новые военизированные формирования в ошибочной и неправдоподобной попытке обратить вспять кульминацию Бахмутского наступления».

Белый дом заявил в конце прошлого месяца, что группа Вагнера получила из Северной Кореи корабль с оружием, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине, что является признаком растущей роли группы в конфликте.

Наемники впервые появились публично во время вторжения России и аннексии Крыма в 2014 году. Затем, начиная с 2015 года, Вагнер появлялся в местах, где у России есть геополитические интересы: сначала на стороне президента Башара Асада в гражданской войне в Сирии, затем в Ливии, ЦАР и Мали, среди других стран.

Пригожин, который отсидел девять лет в советской тюрьме за грабежи и другие преступления, прежде чем заняться бизнесом в 1990-х годах, в прошлом году признал себя виновным во вмешательстве в выборы в США и впервые признал свою роль в создании Вагнера.