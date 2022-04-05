Российский магнат говорит, что введение пошлин на экспорт в рублях приведет к неприятным последствиям

(Рейтер) — Металлургический магнат Владимир Лисин, названный журналом Forbes третьим богатейшим человеком России, заявил во вторник газете «Коммерсантъ», что планы Москвы ввести рубль для экспорта подорвут позиции страны на мировых рынках.

Он также раскритиковал предложенную отмену депозитных расписок российских компаний на иностранных биржах, заявив, что это повысит риски и ущемит права акционеров.

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы природный газ, который в основном экспортируется в Европу, оплачивался в рублях, а не в иностранной валюте после масштабных санкций Запада в отношении Украины.

Европейские столицы отклонили запрос, который Германия назвала «шантажом».

Некоторые политики, в том числе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, предлагали России продавать нефть, зерно, полезные ископаемые, удобрения, уголь и лес за рубли на мировых рынках, где это выгодно.

«Десятилетиями мы боремся за экспортные рынки… Развиваем отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что убедит покупателей перейти на расчеты в рублях и взять на себя валютные риски», — сказал Лисин. газета.

«Проблемы с логистикой уже усложнили доставку товаров. Переход на оплату в рублях выведет нас с международных рынков».

В прошлом месяце Лисин сказал сотрудникам сталелитейной компании НЛМК, которую он возглавляет и является основным акционером, что гибель людей на Украине — это трагедия, которую трудно оправдать, и призвал к мирному дипломатическому решению конфликта.

В письме к сотрудникам, размещенном сотрудником в социальных сетях, Лисин сообщил, что компания и ее совет директоров надеются на скорое разрешение спора.

(Отчетность Reuters; редактирование Джин Харви)