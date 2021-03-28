Российский международный олимпийский университет и Екатеринбург 2023 о сотрудничестве

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) подписал соглашение о сотрудничестве с организаторами Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге.

Соглашение было подписано в кампусе РМОУ в Сочи во вторник (23 марта).

Основная цель партнерства – подготовить людей со специальными навыками перед Всемирными летними университетскими играми.

Обе стороны также будут сотрудничать для организации обучения студентов РМОУ в Екатеринбурге в 2023 году.

«Исполнительная дирекция считает, что подписание меморандума с РМОУ, ведущим вузом в области спортивного бизнес-образования в России, является важным шагом в подготовке людей к крупным спортивным мероприятиям», – сказал генеральный директор Александр Чернов.

«Накопленный опыт проведения подобных мероприятий в сочетании с современным подходом к образованию позволит нам разработать эффективные программы обучения и расширить российский резерв выдающихся специалистов в области организации спортивных мероприятий».

Екатеринбург-2023 собирается принять более 10 000 спортсменов, а организаторы рассчитывают принять 750 000 зрителей во время Игр.

В Екатеринбурге в 2023 году пройдут Всемирные летние студенческие игры © Getty Images

Со своей стороны, РМОУ планирует использовать опыт Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Красноярских зимних университетских игр 2019 года на благо тех, кто получает образование до Екатеринбурга 2023 года.

«РМОУ – главный хранитель олимпийского наследия, – сказал президент РМОУ Лев Белосов.

«Олимпийские игры – крупнейшее спортивное событие в мире.

“ Накопленный ими опыт был успешно использован при разработке наших образовательных программ и организации Зимних университетских курсов 2019 года в Красноярске.

«Накануне Всемирных летних студенческих игр 2023 года мы вместе с коллегами из Екатеринбурга с энтузиазмом начинаем готовить людей».

Всемирные игры Екатеринбургского университета 2023 года намечены на 8-19 августа 2023 года.