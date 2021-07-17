Российский миллиардер и его жена урегулировали горькое дело о разводе на сумму 625 миллионов долларов

Российский миллиардер Фархад Ахмедов и его бывшая жена Татьяна Ахмедова достигли соглашения в пятницу после многих лет судебных споров по поводу рекордного решения Высокого суда Лондона о разводе в размере 454 млн фунтов (625 млн долларов) в 2016 году. Спор привел к неудачной попытке Ахмедовой. 115-метровая (377-футовая) роскошная яхта, принадлежащая ее бывшему мужу, была конфискована через суд в Дубае, а также отдельным постановлением суда для ее сына Таймура о выплате ей более 70 миллионов фунтов стерлингов в виде семейных активов.

Условия пятничного урегулирования конфиденциальны, и сколько денег теперь получит Ахмедова, неясно. «Речь шла не о персонаже, а о том, что муж выполняет свои обязательства перед семьей», – сказала пресс-секретарь Ахмедовой, отклонив заявление представителя ее бывшего мужа о том, что ей было бы лучше не подавать в суд.

The Times сообщила, что Ахмедова получит около 150 миллионов фунтов стерлингов, которые также должны будут покрыть судебные издержки. Иск Ахмедовой финансировала специализированная финансовая компания Burford Capital, которая заявила, что получит около 103 миллионов долларов за свои усилия по приведению в исполнение решения о 454 миллионах фунтов стерлингов.

Берфорд сказал, что урегулирование увеличит ее операционную прибыль в этом году примерно на 20 миллионов долларов. «В целом, Берфорд ожидает, что это принесет более 70 миллионов долларов прибыли за весь период инвестирования», – говорится в заявлении компании https://www.burfordcapital.com/media-room/media-room-container. / burford-capital-reports-Resolution-of-akhmedov-judence-принуждение.

«Семья Ахмедовых – одна из самых несчастных семей Ахмедовых», – заявила британский судья Гвинет Ноулз в своем решении против сына Ахмедовой Тимура в апреле. (доллар = 0,7266 фунта)

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически создается из общей ленты.)