Российский миллиардер Олег Тиньков заплатил 500 миллионов долларов за налоговое мошенничество в США

(Bloomberg) – Основатель TCS Group Олег Тинькофф согласился выплатить более 500 миллионов долларов и признал себя виновным в деле о мошенничестве в США в 2013 году, в котором он обвинялся в сокрытии активов для уклонения от уплаты налогов, сообщило Министерство юстиции.

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53-летний Тинькофф спрятал активы и доходы на 1 миллиард долларов, когда отказался от гражданства США после первичного публичного размещения акций TCS Group, согласно обвинительному заключению, опубликованному в прошлом году. После ареста в феврале 2020 года в Лондоне он оспаривал свою экстрадицию в Соединенные Штаты во время лечения от лейкемии.

Предполагаемое мошенничество – это примерно половина крупнейших дел об уклонении от уплаты налогов, когда-либо возбужденных прокуратурой США. Роберт Т. Брокман, магнат программного обеспечения из Хьюстона, был обвинен в октябре в использовании сети карибских компаний для сокрытия дохода в 2 миллиарда долларов.

Согласно заявлению Министерства юстиции в пятницу, Тинькофф согласился выплатить 506 828 377 долларов, включая неуплаченные налоги за 2013 год, штрафы и проценты за гражданское мошенничество. Состояние Тинькова оценивается в 8 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

По данным прокуратуры США, в 2013 году Тиньков ложно сообщил о доходе менее 206000 долларов в своей налоговой декларации, хотя он заработал более 192 миллионов долларов от первичного публичного размещения TCS на Лондонской фондовой бирже в октябре того же года. По словам прокуратуры, через три дня после IPO миллиардер отправился в посольство США в Москве, чтобы отказаться от гражданства США.

Оглашение приговора назначено на 29 октября в Окленде, штат Калифорния.

Дело USA v. Тиньков, 4: 19-cr-00489, Окружной суд США, Северный округ Калифорнии (Окленд).

(Обновления с подробностями слушания по вынесению приговора)

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