Российский миллиардер Олег Тиньков осуждает «сумасшедшую войну» в Украине | Украина

Российский миллиардер Олег Тиньков осудил московскую «бойню» в Украина Он призвал Запад помочь положить конец «этой безумной войне».

Тиньков выступил с самой резкой критикой со стороны видного россиянина военных действий Кремля, заявив в Интернете, что 90% россиян «против этой войны», и назвав российские силы «бессмысленной армией».

Тинькофф — один из самых известных российских предпринимателей, он основал Тинькофф Банк в 2006 году. В последние годы он проживает за пределами России.

«Генералы проснулись с похмелья и поняли, что у них дерьмовая армия», — написал 54-летний Тиньков в Instagram.

«А чем хороша была бы армия, если бы все остальное в стране было пропитано кумовством, лестью и раболепием?»

Бизнесмен, на которого наложены западные санкции, добавил: «Я не вижу ни одного бенефициара от этой безумной войны! Гибнут невинные и солдаты».

Обращаясь к английскому языку, Тинькофф, который ушел с поста председателя правления Тинькофф Банка в 2020 году, написал: «Дорогой «Коллективный Запад», пожалуйста, дайте Путину четкий выход, чтобы сохранить лицо и остановить эту бойню. Пожалуйста, будьте более разумными и гуманными».

И опубликовал свое заявление на 55-й день Московской военной кампании, в ходе которой российские войска начали новое крупное наступление в восточном районе Донбасса.

«90% россиян против этой войны!» — сказал Тинькофф. «Конечно, есть идиоты, которые рисуют букву Z, но 10 процентов населения любой страны — идиоты», — сказал он, имея в виду то, что стало русским символом поддержки войны.

Он добавил, что кремлевские чиновники «шокированы» тем, что они и их дети больше не смогут проводить летние каникулы на Средиземном море. «Бизнесмены пытаются спасти то, что осталось от их активов».

Российские власти стремились подавить инакомыслие по поводу вторжения Москвы в Украину и приговорили к тюремному заключению на срок до 15 лет за его публикацию. То, что Кремль называет «фейковыми новостями» об армии.

В заявлении Тинькофф Банка говорится, что он не будет комментировать «частное мнение» Тинькова, заявив, что больше не принимает решения об операциях между компаниями под брендом Тинькофф. «Он не является сотрудником Тинькофф».

Президент России Владимир Путин ввел войска в Украину 24 февраля. Конфликт унес жизни тысяч людей и оставил более 12 миллионов перемещенных лиц в результате крупнейшего кризиса с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

с АФП