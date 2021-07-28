Российский миллиардер подал в суд на британского журналиста из-за книги Путина

Британская журналистка и ее издатель в среду обжаловали иск о клевете в лондонском суде со стороны владельца футбольного клуба “Челси”, миллиардера Романа Абрамовича, по поводу книги о восхождении президента России Владимира Путина.

В книге Кэтрин Билтон «Люди Путина: как КГБ вернул Россию, а затем завоевал Запад» показан рост богатства и влияния бывшего агента КГБ Путина и его окружения после распада Советского Союза в 1991 году.

Пелтон, бывший московский корреспондент Financial Times и издатель HarperCollins, противится в Верховном суде уроженцем России Абрамовичем, который утверждает, что утверждение книги о том, что он купил “Челси” в 2003 году по указанию Путина, является “ложным и клеветническим”. «Челси», играющий в английской Премьер-лиге, – одна из самых известных футбольных команд в мире.

Адвокат Абрамовича Хью Томлинсон сказал, что книга создала впечатление, что покупка была «частью схемы развращения Запада … направленной на строительство в Великобритании крепости для российского влияния».

Эндрю Калдекотт, юрист компании Pelton and Harper Collins, сказал, что читатели книги сделают вывод, что «есть основания подозревать, что г-н Абрамович действовал в направлении Кремля», но это не так. Он отметил, что в книге также есть «строгое опровержение» кем-то из близких Абрамовича.

Группы за свободу слова выразили обеспокоенность по поводу этого вопроса, заявив, что богатым слишком легко использовать британские суды, чтобы заглушить критику.

Пелтону также предъявили иск за клевету со стороны российской государственной энергетической компании «Роснефть». HarperCollins также столкнулся с судебными исками от российского бизнесмена Михаила Фридмана и российского банкира Питера Авена, но Томлинсон заявил в среду, что эти претензии были урегулированы.

Он сказал, что издатель «согласился на эффективное удаление всех материалов, на которых основано судебное разбирательство, из будущих изданий книги» и принесет извинения за то, что не подошел к этим двум мужчинам до публикации, чтобы прокомментировать заявления, указывающие на их связи с КГБ. на ранней стадии. их профессиональная жизнь.

Томлинсон представляет Абрамовича, Фридмана и Авен, но в начале слушаний в среду отрицал наличие какой-либо «координации» между истцами. Он сказал, что был нанят тремя мужчинами «случайно и совершенно независимо».

Томлинсон отрицал, что утверждения российских обвинителей были нападением на свободу слова и прессы, утверждая, что книга «представляет собой серьезный труд в современной истории, но, к сожалению, в ней повторяются ленивые ошибки».

Слушание перед судьей Амандой Таблс продлится два дня.