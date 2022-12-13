Российский миллиардер по производству удобрений призывает к экспорту аммиака

Находящийся под санкциями российский миллиардер Дмитрий Мазепин призвал мировых трейдеров сырьевых товаров отменить сделку при посредничестве ООН по возобновлению поставок аммиака, ингредиента удобрений, который считается важным для смягчения глобального продовольственного кризиса.

ООН хочет возобновить экспорт российского аммиака через украинский трубопровод, чтобы снизить мировые цены на удобрения, в то время как страны-члены ЕС Они призвали к блоку Предложить более четкое ослабление санкций в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции в целом на фоне растущей нехватки продовольствия.

Киев и западные столицы не хотят, чтобы российский сектор удобрений получал большие экспортные прибыли в то время, когда санкции должны парализовать российскую экономику, но от них требуется защитить уязвимые страны от нехватки продовольствия и удобрений.

Соглашение, заключенное Россией и Украиной через ООН в Стамбуле этим летом и продленное в прошлом месяце, открыло путь украинскому экспорту зерна, который она блокировала. Русское вторжение. Мазепин сказал, что соглашение включает обязательство по реэкспорту аммиака, ключевого ингредиента в производстве нитратных удобрений.

В интервью Financial Times он рассказал о ноябрьской встрече с президентом России Владимиром Путтом.

Мазепин, основатель и бывший мажоритарный владелец российского производителя удобрений «Уралхим», представил предложение о сделке по трубопроводу, который свяжет его завод «Тольяттиазот» с украинским портом.

Он сказал, что в плане будет участвовать американская или другая нероссийская торговая компания, «выбранная из числа трех или четырех крупнейших международных трейдеров», которая покупает аммиак в России и транспортирует его через Украину в порт Одессы, откуда он будет отправлен. через Черное море. Экспорт может начаться немедленно, сказал Мазепин, добавив, что около 80 процентов продукции пойдет в африканские страны. «Мы готовы возобновить откачку».

Мазепин, который возглавляет комитет по удобрениям в главном дискуссионном клубе российского олигарха, считается все более влиятельной фигурой после встречи с Путиным в конце прошлого месяца.

Бомбардировка Россией украинских городов помешала переговорщикам страны согласиться с открытием маршрута, по которому Россия могла бы ежегодно переправлять через Украину миллионы тонн аммиака стоимостью около 1000 долларов за тонну по текущим ценам.

Однако Организация Объединенных Наций надеется, что восстановление количества аммиака приведет к снижению мировых цен. Некоторые африканские страны также возлагают вину за задержки поставок удобрений на санкции ЕС, которые не затрагивают сельское хозяйство, но вынуждают платежные, транспортные и страховые секторы избегать сделок с российскими поставщиками.

В документе с изложением позиции на прошлой неделе столицы ЕС призвали Брюссель предложить более четкое смягчение санкций в отношении российского экспорта продовольствия и удобрений, чтобы облегчить поставки в бедные страны. Европейский Союз Государства-члены обсуждают возможные поправки к санкциям на этой неделе, поскольку они пытаются провести девятый раунд санкций в отношении России.

Мазепин поддержал этот призыв, утверждая, что хотя сельское хозяйство должно быть защищено от санкций, международные банки, страховые компании и другие субъекты цепочки поставок по-прежнему отказываются работать с такими компаниями, как «Уралхим».

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После того, как в марте Брюссель в одностороннем порядке наложил на него санкции, Мазепин сократил свою долю в «Уралхиме» до 48%, что ниже контрольного лимита, и ушел с поста исполнительного директора. Так поступали все владельцы попавших под санкции российских компаний по производству удобрений.

компании в соответствии с законом Он не должен находиться под штрафными санкциями. «ООН поддержала это сообщение, — сказал Мазепин, — но тогда мы получаем то, что мы называем «чрезмерным соблюдением»». Адвокат несовершеннолетнего в банке говорит: нет, штрафы есть, счет не откроем, платежи не примем. . . «и так далее».

«Мы даже не можем заплатить за транспортировку, когда груз гуманный и безвозмездно отдан в Африку. Банки не принимают наши платежи».

Однако, хотя российский экспорт удобрений первоначально сократился после вторжения, в стоимостном выражении доходы страны от удобрений для сельскохозяйственных культур выросли по мере роста цен, сказал Йозеф Шмидхубер из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

Что касается экспорта аммиака, сделка по трубопроводу еще не завершена, хотя в прошлом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что соглашение «очень близко».

Российские и украинские официальные лица обсудили возможный обмен пленными, который может быть связан с возобновлением экспорта аммиака, по словам трех человек, знакомых с ходом переговоров. Мазепин заявил, что Киев прилагает к соглашению «политические и иные требования», не уточнив, что это были за требования.

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