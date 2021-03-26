Российский миллиардер, стоящий за британской компанией по производству электромобилей, получил чистую прибыль почти в 10 миллиардов долларов.

Состояние российского основателя британского автомобильного стартапа Reach выросло почти на 10 миллиардов долларов (7,2 миллиарда фунтов стерлингов) после того, как его компания стала публичной в крупнейшем листинге британской компании в истории.

Компания Wasoul со штаб-квартирой в Банбери, Оксфордшир, была зарегистрирована на фондовой бирже Nasdaq в четверг в результате слияния SPAC с CIIC Merger Corp, что оценило компанию более чем в 13 миллиардов долларов.

Сделка принесла 43-летнему Денису Свердлову, генеральному директору Wusool, 9,8 миллиарда долларов. Свердлов, магнат связи и бывший российский министр.

Документы, касающиеся листинга, объявленного в четверг, показали, что г-н Свердлов будет владеть 76 процентами акций новой публичной компании.

Это также означает, что Reach имеет самый большой листинг британской компании, несмотря на то, что технически она еще не продала автомобиль.

Новая оценка аутрич-компании знаменует собой значительное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда в январе она была привязана к почти 3 миллиардам евро (2,58 миллиардов фунтов). В результате слияния с CIIG компания привлекла около 660 миллионов долларов. Компания заявляет, что ее первые автомобили планируется выпустить в четвертом квартале этого года.

Свердлов считает, что «скоро все автомобили будут электрическими», потому что это лучше для планеты, людей и компаний.

Он сказал: «Выпуск продуктов для широкой публики – это возможность, которая позволит нам продолжать расширяться в глобальном масштабе и предлагать эти продукты все большему количеству городов и людей».

«Мы также понимаем, что это связано с ответственностью. По прибытии мы получаем отличную корпоративную культуру, которая привлекает большие таланты и позволяет нам быть действительно творческими».

Питер Кунео, бывший глава бренда личной гигиены Remington и гигант комиксов Marvel, создал компанию Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC становятся все более популярным способом выхода на биржу среди инвесторов, стремящихся вложить деньги в интересные стартапы в глобальной среде с низкими процентными ставками.

Компания стремится производить недорогие электрические грузовики и коммерческие автомобили, такие как автобусы. Он отличается от многих других компаний, производящих электромобили, тем, что нацелен на производство своих автомобилей на так называемых небольших заводах.

Он утверждает, что может получить преимущество перед аналогами Tesla, если сможет постоянно изменять конструкцию своих автомобилей, чтобы производить их наиболее эффективным способом.

Компания Reach заявила, что ее продукция вызывает «большой интерес», поскольку недавно она обязалась закупить до 10 000 электромобилей у United Parcel Service (UPS).