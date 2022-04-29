Российский миллиардер Тиньков, раскритиковавший войну на Украине, продает долю в компании Путину Али Потанину

Надежды на эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в осажденном портовом городе Мариуполь, угасли 29 апреля, и президент Украины Владимир Зеленский указал, что надежды на более широкие мирные переговоры с Москвой мало.

В офисе Зеленского заявили, что планировалась операция по выводу мирных жителей из огромного сталелитейного завода «Азовсталь», где укрылись около 2000 украинских боевиков и около 1000 мирных жителей.

Но к концу дня не было никаких признаков эвакуации, и Зеленский позже выразил пессимизм в отношении перспективы продолжения мирных переговоров с Россией, обвинив общественный гнев в предполагаемых зверствах со стороны российских войск.

«(Украинские) люди хотят их убить. Когда существует такая ситуация, трудно говорить о вещах», — цитирует его «Интерфакс» польских журналистов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в изменении своей позиции в соответствии с тем, что он назвал приказом США и Великобритании.

Надежды на эвакуацию возникли 28 апреля, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил во время визита в Киев, что ведутся интенсивные переговоры об эвакуации мирных жителей с сталелитейного завода, который подвергается сильным атакам в рамках российского наступления на юге Украины. Восток.

Предыдущие попытки эвакуации провалились.

Зеленский заявил, что продолжающиеся «жестокие» бомбардировки объектов инфраструктуры и жилых районов «показывают, что Россия хочет их опустошить». [the Donbas region] «Поэтому защита нашей земли, защита нашего народа — это буквально борьба за жизнь», — сказал он в своем ночном обращении к нации 29 апреля.

Он сказал, что города и поселки Донбасса не продержатся, если Украина не устоит.

Если бы российские оккупанты смогли реализовать свои планы хотя бы частично, то у них хватило бы артиллерии и авиации, чтобы превратить весь Донбасс в камень. Как сделали с Мариуполем».

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Мариуполь, когда-то один из самых развитых городов региона, теперь представляет собой «российский концлагерь среди руин», сказал Зеленский.

Он сказал, что ситуация в Харькове, крупном городе на севере, была «жестокой», не вдаваясь в подробности, что украинские силы и разведчики «добились важных тактических успехов».

Потерпев неудачу в атаке на Киев в северной Украине в прошлом месяце, Россия теперь пытается полностью захватить две восточные провинции в регионе, известном как Донбасс.

Украина признала, что потеряла контроль над некоторыми городами и деревнями на востоке после того, как Россия переориентировала свое наступление, но говорит, что успехи Москвы дорого обошлись силам, уже измученным предыдущим поражением под столицей.

«У нас огромные потери, но потери россиян гораздо больше… У них огромные потери», — сказал советник президента Алексей Аристович.

В Вашингтоне Конгресс подготовился к рассмотрению запроса президента США Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на поддержку Украины, что является значительным скачком финансирования, которое включает более 20 миллиардов долларов в виде оружия, боеприпасов и другой военной помощи.

Это почти в 10 раз больше помощи, которую Вашингтон направил с момента начала вторжения 24 февраля, что свидетельствует о значительном увеличении участия США в конфликте.

Зеленский поблагодарил Байдена и американский народ в Твиттере.

«Мы выступаем за общие ценности — демократию и свободу. Мы ценим помощь. Сегодня она нужна как никогда!»

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) заявила, что законодатели надеются принять пакет помощи «как можно скорее».

Президент Владимир Путин на этой неделе пригрозил неуточненным ответом на поставки Западом оружия в Украину, а ранее на этой неделе Лавров заявил, что Западу не следует недооценивать растущие риски ядерного конфликта для Украины.

Но 29 апреля Лавров отказался от этих комментариев, заявив, что Россия не считает себя находящейся в состоянии войны с НАТО.

29 апреля, по словам украинских официальных лиц, Россия обстреляла всю линию фронта в восточной части Донецкой области ракетами, артиллерией, минометами и авиацией, чтобы предотвратить перегруппировку украинцев.

Представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Путин продемонстрировал «полное пренебрежение» жизнями мирных жителей Украины. Кирби заявил журналистам в Пентагоне, что война России на Украине была одной из «самых холодных и коррумпированных».

«Я не думаю, что мы в полной мере осознаем, до какой степени он мог бы столкнуться с такого рода насилием и жестокостью», — сказал Кирби в ответ на вопрос репортера, считает ли он, что Путин ведет себя рационально.

Представитель Пентагона сказал, что не может оценить, что имел в виду Путин, но сказал, что «коррупция» проявилась по отношению к гражданскому населению.

Ранее, 29 апреля, RFE/RL объявлено о смерти Одна из ее журналисток, Вера Херрих, в ракетном ударе по Киеву.

Тело Херрич было найдено среди обломков ее многоквартирного дома, сообщает украинская служба Радио Свобода.

«Мы глубоко опечалены смертью нашего сотрудника украинской службы Веры Херрих в Киеве в одночасье. Мы потеряли дорогого коллегу, которого будут помнить за ее профессионализм и преданность нашей миссии», — говорится в заявлении президента РСЕ/РС Джимми Флая.

«Мы потрясены и возмущены бессмысленностью ее смерти дома, в стране и городе, которые она любила. Память о ней будет вдохновлять нашу работу в Украине и за рубежом на долгие годы».

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Херрих спала, когда российская баллистическая ракета попала в ее квартиру.

«Варварство России непостижимо», — сказал Николенко.

Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ракеты «большой дальности и высокой точности» попали в помещения киевского завода украинского производителя ракет «Артем».

Украинские официальные лица не комментируют, бомбили ли завод.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в эфире MSNBC, что Соединенные Штаты все еще пытаются выяснить, была ли военная цель для удара или Россия могла просто «пытаться послать сигнал международному сообществу».

Это нападение было нападением на украинское государство, украинский народ и «тех, кто не делает ничего, кроме распространения правды», сказал Прайс, отметив, что Херрих, к сожалению, «не первый журналист, погибший в этой битве». ».

По данным AFP, Associated Press, Reuters и DB A.