Российский миллиардер уходит из совета Гуггенхайма, поскольку последствия войны в Украине продолжаются

«Музей Гуггенхайма принимает это решение и благодарит г-на Потанина за его службу музею и его поддержку выставок, программ сохранения и образовательных программ», — говорится в заявлении.

Хотя в заявлении не была указана причина отставки Потанина, в нем говорилось, что «Гуггенхайм решительно осуждает российское вторжение и неоправданную войну против правительства и народа Украины.«

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Представители российского олигархического класса в последние дни столкнулись с потерей благодати на фоне глобальной реакции на вторжение, возглавляемое президентом Владимиром Путиным, чья теплота и богатые бизнесмены его страны дали им уступки в обмен на их лояльность.

«Сегодня вечером я говорю российским правителям и коррумпированным лидерам, которые присвоили миллиарды долларов этого жестокого режима, не более того», — сказал президент Байден в своем обращении к Конгрессу США во вторник, добавив, что Министерство юстиции «собирает задачу сил, занимающихся расследованием преступлений российских олигархов».

«Мы объединяем усилия с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши роскошные яхты, апартаменты и частные самолеты», — сказал Байден. «Мы идем за твоей дурной выгодой».

Многие российские олигархи относились к Западу как к игровой площадке, летая самолетами в Лондон, Нью-Йорк и Майами, покупая недвижимость и создавая себе места в высшем обществе.

Состояние Потанина, чье состояние связано с третью его долей в «Норильском никеле», производителе высококачественного никеля, и в российской фармацевтической компании «Петрофакс Фарм», оценивается в более чем 25,2 миллиарда долларов. Индекс миллиардеров Bloomberg.

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Потанин был зачислен в орден Почетного легиона Франции, одну из высших наград страны, после того, как подарил искусство Центру Помпиду в Париже. Французское правительство не сразу ответило на вопрос, будет ли отменена его директива. READ Российская пианистка. Фредерик Дуглас

Потанин также дал 5 миллионов долларов Кеннеди-центру в округе Колумбия, который переделал зал с использованием российских материалов и переименовал его в Русский зал. На мероприятии 2011 года, посвященном объявлению о пожертвовании, президент Центра Кеннеди Дэвид М. Рубинштейн, «мой друг Владимир Потанин», о подарке, назвав Потанина «человеком, которого я знаю несколько лет и с которым у меня хорошие отношения».

Потанин вошел в попечительский совет Гуггенхайма в 2002 году, и его фонд поддержал инициативу Владимира Потанина «Россия!» Выставлялась в музее в 2005 и 2006 годах. В музее заявили, что это «наиболее полная и значительная выставка русского искусства за пределами России со времен окончания холодной войны». Путин выступил на открытии выставки.

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Через свой фонд Потанин поддержал стипендию Гуггенхайма Владимира Потанина в области охраны природы, о которой было объявлено в 2019 году. Эта стипендия предоставляет возможность в течение 12–18 месяцев «рассмотреть на собственном опыте роль охраны природы в глобально растущем мире». Гуггенхайма говорится в заявлении. В то время, по ее словам, стипендию могли получить «выдающиеся русскоязычные» специалисты.

«Мы благодарны нашему другу и товарищу Владимиру Потанину за его щедрость, но еще больше мы благодарны ему за то, что он осознал острую потребность в этой работе», — говорится в заявлении Ричарда Армстронга, директора Музея и Фонда Гуггенхайма.