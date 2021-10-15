Российский министр заявил, что в Европе все еще продолжаются дискуссии о трансграничном налоге на выбросы углерода – Business and Economics

Стокгольм, 15 октября. / ТАСС /. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС, что власти ЕС все еще не совсем уверены в введении трансграничного налога на выбросы углерода.

Министр добавил, что российской делегации удалось в пятницу, на заседании российско-шведского наблюдательного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, донести до шведской стороны свои опасения по поводу того, что необходимо сделать для обеспечения справедливой конкуренции в международной торговле.

«В частности, мы коснулись трансграничного налога на выбросы углерода в Европе, – сказал он. – Я уже слышал то, что хотел бы услышать – они (наши европейские партнеры) не совсем уверены, правильно ли это или неправильное решение сегодня “.

«Мы изложили свою позицию о необходимости диалога и работаем над решением, которое позволит нам обеспечить здоровую конкуренцию на рынке, которая не будет ограничивать поставки нашей продукции из России, а это означает, что энергетический баланс в нашей стране, в настоящее время в основном имеет низкий углеродный след “.

По словам Мантурова, международная ситуация оказывает существенное влияние на развитие торговли между Россией и другими странами.

«Нездоровая конкуренция в этой сфере не способствует свободной торговле. Мы должны придерживаться принципов свободной торговли, при этом, конечно, не забывая поддерживать наших производителей, но на конкурентной основе», – сказал он.

По данным Торгового представительства России в Швеции, в период с января по июнь 2021 года объем российско-шведской торговли увеличился на 16,5% (+ 239,9 млн долларов США) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1690,1 млн долларов США. .

В декабре 2019 года Европейская комиссия (ЕК) запустила проект Green Deal, направленный на продвижение к более зеленой жизни в ЕС, при этом Европейская комиссия намеревается представить ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к углеродно-нейтральной экономике планируется к 2050 году. Одной из мер Зеленого курса является введение углеродного налога на импорт товаров. Ранее сообщалось, что российские экспортеры могут заплатить от 6 до 50 миллиардов евро в виде обсуждаемого ЕС трансграничного налога на выбросы углерода.