Российский модельер Валентин Юдашкин, чьи работы привлекали внимание на международных показах мод, спортивных мероприятиях и военных церемониях, скончался в возрасте 59 лет, сообщают российские СМИ во вторник.

В сообщениях цитируется его жена Марина, подтверждающая его смерть, но не упоминается причина. В 2016 году у Юдашкина диагностировали рак почки, и на прошлой неделе он был госпитализирован.

Известие о его смерти пришло через два дня после того, как российские СМИ объявили его наставника Юдашкина самым известным человеком в Советском Союзе. Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев.

Юдашкин привлек внимание очень сексуальными нарядами и стал появляться на мероприятиях в Париже и других местах. Его замысловатые витиеватые узоры резко отличались от унылых советских монолитов Одинцово, города на окраине Москвы, где он родился.

Поскольку его работа получила все более широкое признание, Юдашкину было поручено разработать форму олимпийской сборной России для зимних игр 1994 года и летних игр 1996 года.

Позже он создал форму для российской армии, но после дебюта в 2008 году ее раскритиковали за то, что она не подходит для холодной погоды в России. Юдашкин утверждал, что военные производители напортачили с его конструкцией.