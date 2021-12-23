Модифицированный российский прогрессивный подруливающий отсек был использован для доставки пятитонного стыковочного агрегата «Причал». Международная космическая станция Он был успешно отделен от подразделения «Причал» в 18:03 по восточному стандартному времени.

Космический аппарат прибыл к модулю «Наука» на обращенной к Земле стороне российской части в пятницу, 26 ноября, через два дня после старта с космодрома Байконур в Казахстане в среду, 24 ноября. «Причал» имеет пять стыковочных портов для размещения нескольких российских космических кораблей и обеспечивает возможность перекачки топлива в блок «Наука». Названная в честь русского слова «наука», «Наука» запустила космическую станцию ​​в июле.

Комбинация приборов «Прогресс» отойдет от космической станции, и через несколько часов двигатели «Прогресс» запустят маневр ухода с орбиты, чтобы отправить грузовому кораблю разрушительное возвращение в атмосферу Земли над Тихим океаном. Съезд с орбиты не будет освещаться, а повторный вход на телеканале NASA TV

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