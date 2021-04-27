Российский надзорный орган конкурирует с крупнейшими производителями стали в стране по монопольному ценообразованию – бизнес и экономика.

Москва, 27 апреля. / ТАСС /. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила иски против ММК, НЛМК и Северстали, поскольку, по заявлению наблюдательного органа, она поддерживает монопольный рост цен на рынке плоского проката.

«ФАС инициировала три эмиссии на рынке плоского проката. По данным службы, Северсталь, ММК и НЛМК сохранили монопольно высокие цены. <...> Учитывая, что в действиях компаний-конкурентов на рынке горячекатаного проката были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России возбудила отдельные дела против каждой компании. «Этот тип расследования не позволит конкурентам получить доступ к коммерческой информации друг друга и скоординировать свои позиции и процедуры», – сказала она в заявлении.

Проверка последовала за заявлением о том, что служба получила сигнал о необоснованном повышении цен на плоский горячекатаный прокат, говорится в сообщении. По данным ФАС, цены росли быстрее, чем себестоимость товаров. В надзорном органе заявили, что «спрос со стороны российских потребителей не увеличился, что не может привести к росту цен более чем на 50% в первой половине 2021 года».

Регулятор добавил, что этим производителям могут грозить штрафы в зависимости от оборота, если факт нарушения будет доказан.