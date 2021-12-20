Российский нападающий, герцогиня Парк, закрывает дверь на Sedas в финале Condor Classic

Евгению Букину было всего шесть лет, когда он начал заниматься баскетболом в родной России.

Его отец — тренер баскетбольной академии и играл на университетском уровне, поэтому было вполне естественно, что его сын увлекся спортом.

В течение 12 лет, более двух третей своей жизни, он нацеливался на обруч и находил такое чувство игры, которое включило его в разговор как потенциального кандидата в сборную России до 18 лет. Ростом шесть футов шесть дюймов и шесть дюймов рост Букена соответствовал его растущей способности ослеплять и ослеплять баскетбольным мячом в руках.

Итак, вы можете понять, почему баскетбольная команда больших мальчиков Джордана Йео и герцогини Парк Кондор прыгнула от радости в тот день, когда прошлым летом приземлилась вылетом из Москвы принца Джорджа. Большой, сильный, быстрый и неожиданный, 12-классник из сборной может стать одним из самых ярких молодых баскетболистов, выставляющих напоказ свое мастерство в спортзале местной средней школы.

Он появился в пятницу в финале мальчиков Condor Classic в Dutchess Park вскоре после их матча с Cedars Christian Eagles. Защитник Condor Адам Сейбин, уже ведущий с преимуществом 13-4, заметил Букена на открытой площадке и сделал длинный пас, который завершил сильным ударом.

К концу первой четверти « Иглз » сократили разрыв до пяти благодаря ударам Тони Кибонга и Митча Крозины, но Датчесс Парк завершил игру без ответа, опираясь на керлинг-движения Бокена под сеткой и несколько своевременных бросков от ветеранов 12-го класса Эйдена Льюиса. и Коул Линг. Кондорс вывел на поле 47-26 в перерыве и ни разу не оглянулся, выиграв 92-61.

«Я очень рад нашей сегодняшней победе», — сказал Букин, которому явно помогло время, проведенное в России со своим учителем английского языка. «Мы сделали много передач, чтобы получить легкие очки, без сильных ударов. У нас давление в каждой игре, и у нас было много воров, и это создавало проблемы для этой команды, и у них были передачи».

Баукин, удостоенный чести женского тренера UNBC Timberwolves Сергея Чебуткина, планирует закончить 12-й класс у Duchess и вернуться в Prince George, чтобы сыграть в UNBC в следующем сезоне. Выступал за московский клубный сезон в чемпионате города и чемпионате страны.

«Этот баскетбол (в Британской Колумбии) быстрее, и чтобы играть быстрее, нужно иметь более высокий IQ», — сказал Букен. «У них здесь лучший шанс, и они более агрессивны, чем Россия».

Пока что у него не было особых проблем с приспособлением к новому окружению.

«Я люблю людей в Канаде, они очень добрые и позитивные», — сказал он. «У меня много друзей, много парней, которые, вероятно, не любят баскетбол, но они приходят (на матчи). Мне нравится гулять, и этот город очень красивый, и там нет пробок, как в Москве, где он очень большой. Машин не так много, и мне это нравится «.

Тренер Condors Джордан Ю сказал, что Букен дал команде комбинацию размера и мастерства, которой у них не было в прошлом сезоне, когда они выиграли свою вторую серебряную медаль подряд на чемпионате Tri-County.

«Иметь игрока ростом шесть футов шесть дюймов, который может толкать мяч с переходом и видеть игру до того, как она произойдет, и каждый раз получать правильные показания — это невероятно», — сказал Ю. «Он хороший парень, чтобы попасть вам на колени перед началом сезона.

«Мы запускаем разные комбинации, в которые не играли раньше, разные чтения, которые мы делаем, от сообщения, которое мигает, до верхнего столбца, и вы просто делаете идеальные передачи на точке. У нас много морщин, и у нас есть много морщин, и он открылся улучшить игру для всех ».

Линг возглавил «Кондоры» с 20 очками, Букен набрал 17 очков, а Сибин просел на 15 очков. Тони Кибонджи набрал 22 очка за «Сидарс», а Кросина удвоил свой рекорд, набрав 13 очков.

Парковка Duchess Park была заполнена, и по улице выстроились машины с фанатами, требовавшими последних мест для девочек и мальчиков.

«Энергия на трибунах действительно велика, все злятся, это заставляет игроков действовать, они играют более агрессивно», — сказал Линг. «Наши ребята очень хорошо двигали мячом, мы просто сыграли хорошую командную игру с хорошей командной защитой в целом и одержали победу. Нам действительно повезло, что в команде есть (Бакен), как и нашему региональному игроку MVP по волейболу Крису Циммерману. , у нас есть какой-то размер, какая-то длина, это мило «.

Кондор № 3 успешно начал сезон после того, как неделю назад на «Howard Tsumura Invitational» в Лэнгли выиграл со счетом 2: 2 и собрал сливки урожая в четвертом округе. и тройные чины.

У Орлов не было такой роскоши. Половина баскетбольной команды Нанаймо в то время играла в волейбол, завоевав бронзовую медаль на чемпионате округа в одиночном разряде. У них было несколько баскетбольных упражнений, которые привели к Condor Classic.

«Они уже много тренировались, и это своего рода начало нашего сезона, мы начали поздно», — сказал Кибонг. «Я думаю, что мы играли очень хорошо, в самом начале мы позволяли им хорошо работать с некоторыми подборами, небольшими ошибками, и они получили результат.

«Но потом мы пошли по ковшу за ведром. Как только они получили ту пулю, мы как бы ее убили. Было трудно вернуться, они хорошая команда, и мы не можем позволить им иметь такое преимущество».

The Eagles занимают 10-е место среди одиночных команд Британской Колумбии.

«Я не уверен, что может предложить Single A, но я абсолютно уверен в наших шансах», — сказал Кибонг. «Мы небольшая школа, поэтому мы все очень хорошо знаем друг друга, у нас нет проблем с химией. У нас небольшая команда, но мы все еще можем соревноваться с более крупными командами благодаря нашим усилиям, мускулам и навыкам обращения с мячом».