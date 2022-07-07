Российский независимый новостной телеканал вернулся в эфир после того, как его выслали за правду о войне на Украине.

Телеканал «Дождь» был ярким пятном на российском медиа-ландшафте, где доминировало государство.

«Канал Надежды» был запущен в 2010 году эксцентричной социалисткой Натальей Синдиевой в период благоденствия и относительного либерализма при президенте Дмитрии Медведеве. Высмеиваемый в те первые дни, он показывал бы, что каналы истеблишмента бесстрашно сообщают о темах, которые они игнорировали, таких как коррупция в правительстве, протестные движения и авиакатастрофа MH17. Когда правительственный чиновник пожаловался на освещение каналом нарушений на выборах, Синдхива сказал ему: «Я не работаю на вас».

В 2014 году телеканал «Дождь» был исключен из кабельных сетей и рекламодателей под давлением режима. В 2021 году издание было объявлено «иностранным агентом» и вынуждено отображать это заявление об отказе от ответственности в своих передачах.

Последний удар пришелся на новый закон против войны в Украине и критику российских военных. «У нас был выбор: сообщать о войне только из источников в Министерстве обороны, иначе мы бы отправились в тюрьму за то, что делали», — говорит Дикон Циатко, главный редактор и ведущий программы политических интервью. Тяжелый день и ночь.

Вместо этого сотрудники канала подали в отставку и улетели из страны на самолете с антивоенным посланием. Синдиева опубликовала открытое письмо своим бывшим друзьям в государственных СМИ с просьбой подвергнуть сомнению официальную версию о том, что «украинские матери хоронят своих детей в маленьких гробах».

Люди несут зонтики и заявляют о своей поддержке ведущего российского оппозиционного телеканала «Дождь» во время митинга в Киеве в 2014 году (Фото: Сергей Шубинский/Getty)

Дзядко и его жена, новостной директор Катерина Котрикадзе, продолжают вещание из Грузии через свой канал на YouTube. У шоу более 200 000 подписчиков, что составляет небольшую часть бывшей аудитории ведущих, но оно по-прежнему привлекает влиятельных гостей, таких как министр иностранных дел Джеймс Уит.

На следующей неделе Дзядко и Котригадзе отправятся в Ригу, Латвия, чтобы присоединиться к своим бывшим коллегам в рамках подготовки к перезапуску телеканала «Дождь».

Канал получил лицензию на вещание и скоро объявит дату запуска, которая ожидается в течение месяца. План состоит в том, чтобы начать с программ новостей, а затем добавить развлекательные программы. В то время как штаб-квартира остается в Латвии, также предпринимаются шаги по открытию студий в Амстердаме, Париже и Тбилиси. Планы станции в целом амбициозны, но персонал считает, что кризис может открыть новые возможности.

Перезапущенный телеканал «Дождь» будет нацелен на две аудитории: аудиторию внутри России и диаспору, которая не благодарна войне.

Достучаться до аудитории в России будет самой большой проблемой. Государственные СМИ доминируют в дискурсе, и редко можно услышать альтернативные точки зрения. «Я думаю, дело в тоне, — говорит Циатко.

«Мы должны уважать всех наших посетителей, даже тех, кто допускает ошибки. Многим людям не хватает независимой информации, поэтому мы должны им ее предоставить.

Дальше Россия

Технические проблемы также занимают важное место в дискуссиях команды. Каналы YouTube по-прежнему смогут вещать в России, несмотря на дальнейшую цензуру. К ограниченным сайтам социальных сетей, таким как Twitter и Facebook, по-прежнему можно получить доступ через VPN. Также планируется использовать электронную почту, информационные бюллетени и другие средства распространения.

Еще более амбициозно то, что сотрудники канала планируют использовать репортажи из России, несмотря на ограничения, которые им приходится избегать. Меры предосторожности будут приняты.

«Это одна из самых больших проблем, потому что журналистам там небезопасно находиться», — говорит Дзядко.

«Мы ищем анонимные источники. Мы хотим создать сеть анонимно работающих на нас журналистов в разных регионах России.

Мероприятие в поддержку телеканала «Дождь» в 2014 году (Фото: Василий Максимов/Getty)

Телеканал «Дождь» известен как прогрессивная компания, ориентированная на молодежь, и стремится к реформам, направленным на то, чтобы Россия стала более открытым обществом, которое она обещает запустить с 2010 года. Последний Документальный фильм о канале Танго с Путиным Исследовал разнообразие в отделе новостей, в том числе некоторых из самых известных общественных деятелей ЛГБТ+ в стране. Сотрудники надеются, что изменение культуры сделает их менее аномальными.

Мечты о более открытом обществе теперь кажутся далекими. Независимые СМИ России были раздавлены шквалом телевидения. Кремль когда-то видел ценность в поддержании видимости свободной прессы, но это перевешивало необходимость подавления оппозиции войне, которую теперь нельзя было назвать войной без тюремных сроков.

Ближайшая задача телеканала «Дождь» — бросить вызов официальной пропаганде в Украине как шаг к изменению России. «Мы надеемся, что чем больше людей узнают правду о войне, тем скорее она закончится», — говорит Циатко. «Нам нужно вместе разобраться, как наша страна ведет ужасную войну в Европе в 21 веке, и что мы можем сделать вместе, чтобы предотвратить это».

Восстановление телеканала «Дождь» и возвращение его аудитории будет непростой задачей. Но «надежный канал» России никогда не терял амбиций.