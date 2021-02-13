Российский неизвестный шокирует Шварцмана, занявшего восьмое место на Открытом чемпионате Австралии по теннису | Спортивный

Россиянин Аслан Карацев вернулся в бой против аргентинца Диего Шварцмана во время мужского одиночного матча в пятый день Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне 12 февраля 2021 года. – AFP pic

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МЕЛЬБУРН, 12 февраля – Россиянин Аслан Карацев произвел самый большой шок на Открытом чемпионате Австралии в этом году, когда 114-й посевной в мире Диего Шварцман занял восьмое место, представив сегодня 6-3 6-3 6-3 с шквалом победителей.

Карацев дебютирует в турнире Большого шлема в Мельбурн-парке и пока что невероятно беспроигрышный сет, организовав встречу в четвертом раунде с одним из канадских супругов Денисом Шаповаловым или Феликсом Аугер-Алиассимом, которые позже встретятся лицом к лицу.

У 27-летнего русского секретного оружия было 50 победителей, в том числе девять эйсов, минуя шокировавший снаряд аргентинца, который смог собрать по очереди только пять игроков за 1 час 52 минуты поражения.

В девяти предыдущих попытках выйти на турнир Большого шлема травмированный россиянин потерпел поражение в квалификационных соревнованиях, но, в конце концов, вырвался и вышел в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису, воспользовавшись своим максимальным шансом.

«Это невероятное чувство, – сказал Карацев. – Я прошел квалификацию, так что уже был очень счастлив».

В 2017 году россиянин получил травму колена на тренировке в Испании и отсутствовал на полгода.

Когда Карацев вернулся, он изо всех сил пытался снова найти свой уровень, и когда игра была приостановлена ​​почти год назад из-за пандемии коронавируса, Карацев попал в число 250 лучших.

Он сказал: «За последние несколько лет у меня было много переживаний, поэтому я чувствую облегчение и очень рад быть здесь».

«Несколько лет назад у меня была огромная травма колена, поэтому то, что я здесь и представлял Россию на ATP Cup на прошлой неделе, действительно вселило в меня уверенность», – добавил Карацев, который стал пятым отборочным игроком, достигшим 16 последних турниров Большого шлема за 21 год . Годы.

На прошлой неделе он был в составе сборной России по футболу ATP вместе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, которые завтра будут участвовать в третьем раунде. – Агентство Франс Пресс