Вячеслав Дацик, сторонник превосходства белой расы и русский неонацист, выиграл свой бой нокаутом в первом раунде менее чем за минуту после того, как оставил своего противника лицом вниз на канвасе.

Российский неонацист Вячеслав Дацик менее чем за минуту нокаутировал Джеронимо душ Сантуша в первом раунде в фарсовой схватке.

43-летний Дацик девять раз выступал в профессиональном кикбоксинге, одержав семь побед и два поражения. Россиянин также имеет обширный опыт в ММА и боксе, а его последняя победа на ринге была одержана против бывшей звезды ММА и осужденного насильника Александра Емельяненко.

Неонацист обратился к кикбоксингу в своем последнем бою, когда он встретился с ветераном ММА Дос Сантосом на турнире «Урал 2» в Самаре, Россия. Хотя это происходило в клетке, бой регулировался правилами кикбоксинга, что означало, что бойцы были вынуждены вернуться в свой угол после нокдауна. Дос Сантос имеет за плечами 70 боев ММА, но бразилец выглядел потерянным в клетке против Дацика, когда бой начался.

Дацик, который весил 265 фунтов, коснулся перчаток Дос Сантоса, пока шел бой, когда немного нерешительный русский поднялся на ноги. Дос Сантос нанес правый хук сверху, который промахнулся, и тяжеловес выиграл, прежде чем Дацик нанес правый хук в прорыв, который поразил Дос Сантоса. Бразилец каким-то образом поднялся на ноги, но все еще был ошеломлен, когда рефери снова начал бой.

Дос Сантос был пойман джебом в корпус от Дацика, который только что не смог поднять правую руку. Неонацист снова обошел Дос Сантоса левым хуком с фланга, оставив его лицом вниз на канвасе. Рефери спросил Дос Сантоса, хочет ли он продолжить, но бразилец указал на травму плеча, и бой закончился.





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Дацик дебютировал в ММА в 1999 году, нокаутировав бывшего чемпиона UFC в супертяжелом весе Андрея Арловского. Его боевая карьера закончилась в 2006 году после серии поражений, когда стало известно, что Дацик является сторонником Славянского союза сторонников превосходства белых. Затем 42-летнего мужчину поместили в психиатрическую больницу только для того, чтобы бежать в Норвегию после побега из лечебницы в 2010 году.

Дацик отсидел в общей сложности девять лет в тюрьме за различные правонарушения, а в 2016 году был признан виновным в массовых беспорядках, взломе и «умышленном посягательстве на здоровье других людей» после набегов на публичные дома, в которых он заставлял проходить проституток. Улицы голые. Дацик был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы, но менее чем через год вышел на свободу и с тех пор возобновил свою боевую карьеру.