Российский новостной сайт обвинил взлом в сообщении о гибели почти 10 000 военнослужащих в Украине.

ЛОНДОН (Рейтер) — Российская газета обвинила хакеров в распространении ложных новостей на своем веб-сайте после того, как там более шести часов публиковался отчет о гибели почти 10 000 российских солдат на Украине.

В статье на сайте газеты «Комсомольская правда», которая была захвачена архивным инструментом в Интернете, цитируется Министерство обороны России, в котором говорится, что 9 861 российский солдат был убит и 16 153 ранены в ходе того, что Москва называет собственной военной операцией на Украине.

Эти цифры были удалены из версии той же статьи, которая появилась на сайте во вторник.

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Вместо этого один из консультантов сообщил: «21 марта доступ к интерфейсу администратора на сайте «Комсомольской правды» был взломан и в этом издании была сделана фейковая запись о ситуации со спецоперацией в Украине. Недостоверная информация была немедленно удалена. ”

Если цифры верны, число российских погибших в ходе 27-дневной войны на Украине равняется примерно двум третям от предполагаемых 15 000 солдат, погибших за 10 лет советской оккупации Афганистана с 1979 года.

Россия официально не обновляла данные о потерях с тех пор, как 2 марта объявила, что 498 солдат были убиты и 1597 ранены.С тех пор ее наступление встретило более жесткое сопротивление со стороны украинской армии и добровольческих сил обороны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам на телефонной конференции во вторник, что не располагает информацией о количестве жертв. Он отказался комментировать инцидент на сайте, заявив, что это вопрос к газете.

В том же звонке корреспондент газеты в Кремле Александр Гамов сообщил, что ее сайт был взломан и в течение нескольких минут там появлялась фейковая информация.

Поиск с помощью Wayback Machine Интернет-архива (archive.org) показывает, что числа были видны на сайте «Комсомольской правды» в течение шести часов 35 минут между 12:13 по Гринвичу и 18:48 по Гринвичу в понедельник.

Записи показывают, что после этого статья была недоступна в течение короткого периода времени, прежде чем она снова появилась в 19:39 по Гринвичу без данных о потерях.

Советник президента Украины Михаил Подолак написал в Telegram, ссылаясь на предполагаемое число погибших россиян в 9861 человек: «Это только начало расследования их национальной катастрофы. Потому что в реальном мире погибших русских почти в два раза больше».

Ни одно из утверждений предполагаемых жертв не могло быть независимо проверено.

«Комсомольская правда» входит в число российских СМИ, которые верно поддержали позицию президента Владимира Путина о том, что Москва проводит на Украине специальную операцию по разоружению и «разоружению» страны — аргумент, который Украина и Запад отвергли как ложный предлог для вторжения в демократическое государство. .

Этот инцидент является вторым случаем, когда средства массовой информации, верные линии Кремля в войне, изо всех сил пытаются оставаться в курсе событий.

На прошлой неделе редактор новостей государственного телевидения Первого канала появился в прямом эфире в студии на несколько секунд, выкрикивая антивоенные лозунги и поднимая плакат «Нет войне» во время вечернего выпуска новостей. Суд женщины, Марина Овсяникова, была оштрафована на 30 000 рублей (280 долларов) после того, как Кремль осудил ее протест как «бунт».

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(Отчетность Марка Тревельяна) Редактирование Марка Генриха и Розальбы О’Брайен

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