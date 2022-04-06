Российский олигарх и олигарх «Челси» Роман Абрамович просит кредит у друзей: отчет

Говорят, что российский олигарх Роман Абрамович просит кредиты у своих знаменитых друзей после того, как лишил его рубля после конфискации активов по всему миру. Считается, что у 55-летнего мужчины закончились деньги для его сотрудников, и он остро нуждается в какой-либо помощи в этой ситуации. В разгар продолжающейся российско-украинской войны правительство Великобритании одним из первых режимов ввело санкции против активов Абрамовича, что также вынудило его продать свой любимый клуб «Челси».

Роман Абрамович просит у друзей кредиты на оплату труда сотрудников

Как сообщает The Sun, Роман Абрамович попросил у своих богатых друзей ссуду в размере 1 миллиона долларов каждому, чтобы помочь ему расплатиться с его сотрудниками. Согласно сообщениям из США, режиссер «Часа пик» Бретт Ратнер — один из тех, с кем связались.

Есть утверждения, что российский олигарх обратился к бизнесменам Голливуда и Уолл-стрит с просьбой помочь ему выйти из безвыходного положения. Более того, также считается, что он сблизился с Ротшильдами. Однако в сообщениях утверждается, что никто не соглашался одолжить ему деньги. Если эти сообщения действительно верны, то это шокирует человека с состоянием в 19 миллиардов долларов в таком состоянии.

Владелец «Челси» Роман Абрамович был отравлен российскими властями.

Поскольку Роман Абрамович активно участвовал в содействии мирным переговорам между Россией и Украиной на фоне продолжающейся войны, которая началась в День 42, также поступали сообщения о том, что он был отравлен. В сообщениях указывалось, что он был отравлен российскими официальными лицами, потому что действовал против интересов Кремля.

Согласно отчету из Беллингкэт, Группа голландских журналистов-расследователей, Абрамович и двое других делегатов, присутствовавших на мирных переговорах 3 и 4 марта, сообщили о симптомах, которые могут быть связаны с отравлением. В сообщении Wall Street Journal добавлено, что у российского олигарха шелушение кожи и боль в глазах — признаки подозрения на отравление. Но Кремль решительно опроверг обвинения, отметив, что обвинения не имеют ничего общего с реальностью.