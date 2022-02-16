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Российский олимпиец извинился за то, что показал два средних пальца

16 февраля, 2022
Boleslava Sokolova

Конькобежец Олимпийского комитета России Даниил Алдушкин извинился за то, что показал два средних пальца после пересечения финишной черты против сборной США во вторник. 20-летний Алдушкин отпраздновал завершение матча, который позволил его команде претендовать на золотую медаль, перевернув птицу обеими руками. Позже он сказал, что не хотел никого обидеть.

Он сказал: «Я поднял руку». rt.com. «Я получил свою первую медаль, свою первую Олимпиаду. Ничего подобного я не имел в виду. Извините, если это кого-то обидело».

Алдушкин вместе со своими товарищами по команде Русланом Захаровым и Сергеем Трофинмовым завоевали серебро в финале, уступив лишь Норвегии. И Захаров, и норвежец Халлгир Энгпротеин заявили, что это была чисто эмоциональная реакция, и они не думали, что в отношении него что-то плохое.

«В конькобежном спорте мы боремся со временем, а не с соперником», — сказал Захаров в эфире rt.com. «Это была чисто эмоциональная реакция».

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