Российский олимпийский шеф видит, что дочь продолжает семейную традицию в Токио

ТОКИО (Рейтер) – Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России, гордо улыбнулся, стоя рядом со своей дочерью Софией, фехтовальщицей, которая приехала в Токио, чтобы продолжить традиции олимпийской семьи.

Поздняков, пятикратный призер Олимпийских игр по фехтованию, завоевал титул чемпиона в соревнованиях по фехтованию на фехтовании в одиночном разряде на Играх в Атланте в 1996 году, и его дочь стремится сравняться с этим 25 лет спустя.

«Моя дочь Софья Позднякова приехала вчера в Токио со всей командой», – написал Поздняков в своем Instagram в четверг в посте с фотографией.

«Я не могу вспомнить другой случай в истории современного российского спорта, когда не только семьи, но и спортивные династии участвовали в Играх, чтобы внести свой вклад в путь к олимпийским медалям для нашей страны».

24-летняя Позднякова, которая также занимается фехтованием, выиграла титул чемпиона мира в одиночном разряде в 2018 году и входила в команду, завоевавшую золото на чемпионате мира в 2019 году.

Ее младшая сестра Анна представляла Россию в баскетболе 3×3.

«Я очень горжусь своей олимпийской семьей», – написал Поздняков.

Более 300 россиян примут участие в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, но они сделают это без их ведома и без государственного гимна в рамках штрафных санкций за допинг.

Российским спортсменам запрещено участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, со своим флагом и государственным гимном до 2022 года. Страна будет соревноваться в Токио под названием «ОКР», что является аббревиатурой от Олимпийского комитета России.

Запрет направлен на наказание Москвы за предоставление глобальным антидопинговым органам ложных лабораторных данных, которые могли бы помочь выявить мошенничество с наркотиками.

Он не ограничивает количество россиян, имеющих право участвовать в Играх, хотя отдельные санкции за допинг побудили мировые органы легкой атлетики ограничить количество российских легкоатлетов, допущенных к соревнованиям в Токио, до 10.

Россия в прошлом признавала некоторые недостатки в реализации антидопинговой политики, но отрицает наличие допинговой программы, спонсируемой государством.

(Репортаж Габриэля Тетро-Фарбера) Редакция Кена Ферриса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.