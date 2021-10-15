Российский павильон на Expo 2020 Dubai / РЕЧЬ

© Илья Иванов

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Площадь Площадь этого архитектурного проекта Площадь:

3630 квадратных метров

Общее Год завершения этого архитектурного проекта Общее:



2021 г.

Фотографий Фотографий: Илья Иванов

© Илья Иванов

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Выставочная площадь разделена на три тематических области: «Возможности», «Мобильность» и «Устойчивое развитие». Девиз павильона России – «Творческий ум: ведущий в будущее».

© Илья Иванов

Русский павильон, расположенный в зоне мобильности, тщательно развивает эту тему. Олицетворяя образ Национального павильона, архитектор проекта Сергей Шопен поставил перед собой задачу передать в композиционном решении здания идею непрерывного движения как предпосылки безудержного развития, творчества и постепенного прогресса. Крыло состоит из двух полусфер, расположенных одна внутри другой. Два полушария – это купола, олицетворяющие образ планеты Россия и символизирующие совершенство и универсальность.

© Илья Иванов

Сергей Шопен, автор проекта, говорит: «Посредством нашего проекта мы поставили перед собой несколько очень важных целей. Во-первых, предложение удивительного тома, который бы в своей архитектуре отразил тему этого раздела выставки и выставки. в то же время содержат ассоциации с Россией как великой страной ». Одна из таких связей – это то, как небольшой куполообразный объем вписывается в больший объем: он может быть определенно современным и динамичным, но он также напоминает традиционную русскую матрешку. Во-вторых, мы хотели обеспечить посетителям наилучшие условия не только при просмотре выставки, но и во время ожидания. Пространство под нижним куполом служит удобной и просторной сборной зоной; оно хорошо защищено от палящего солнца и тепла и заполнено множеством общественных функций. .

План первого этажа

Фасады здания состоят из нескольких взаимосвязанных трубок, напоминающих нити разного цвета, которые выражают идеи движения, развития смыслов и знаний, ориентацию в будущее и очень важную тему современного мира: гармоничную гармонию. Существование очень разнообразных энергий и явлений. По словам Сергея Шопена, идея линий разного цвета, определяющих форму здания, была призвана обозначить традицию русского авангарда, а метод «exprimatic» – использование свободного манипулирования линией для создания новых форм – был изобретен гениальным архитектором-конструктивистом Яковом Черниховым. Технически «нити» выполнены из алюминиевых трубок диаметром 8 см, которые изогнуты под разными углами и оплетают объем крыла в нескольких направлениях. Общая длина этих элементов 46 км, общее количество сегментов более 1000. После изготовления и изгиба под определенным углом труб с помощью специально разработанного оборудования на них наносится цветной полимерный состав, надежно защищающий алюминий от горения на солнце. В проекте использовано 6 цветов, которые благодаря бесчисленным сочетаниям на поверхности фасада образуют очень разнообразную, постоянно меняющуюся поверхность цветовой палитры.

© Илья Иванов

© Илья Иванов

Люкс общей площадью более 3600 квадратных метров состоит из трех основных этажей и двух антресольных этажей. Это позволило организовать в нем все необходимые функции: выставочные площади, кафе и рестораны, помещения для деловых встреч. Композиционная идея размещения двух куполов внутри другого позволяет удовлетворить основные климатические требования такого здания в ОАЭ: в комплексе должна быть удобная и затененная зона ожидания. К этому пространству примыкают помещения для временных выставок, ресторан, сувенирный магазин и многоэтажный зал с эскалаторами и лифтами, ведущими на главный выставочный уровень. Два больших купола образуют выставочное пространство с прилегающим к нему VIP-залом, конференц-центром (оборудованным смотровыми балконами) и конференц-залами, которые обеспечивают идеальные условия для ведения бизнеса во время выставки. Павильон окружает декоративный бассейн с водой, который помогает поддерживать комфортный микроклимат вокруг здания, а также служит гигантским зеркалом, отражающим Русский павильон.

© Илья Иванов

© Илья Иванов

Центральную часть выставки составляет иммерсивное шоу «Механика чудес», созданное и завершенное Константином Петровым и его компанией Simpateka Entertainment Group. «Наука интернациональна. Иногда идея взлома заходит слишком далеко, прежде чем станет полезной технологией где-нибудь за пределами своего города. Выставка привлекает внимание к творческим усилиям поколений российских ученых и инженеров и их вкладу в улучшение мира. мир. Это шоу отдает дань уважения человеческому мозгу. Наука о мозге принесет нам самые важные открытия 21 века. Эти открытия окажут глубокое влияние на наше сознание, наш разум и изменят нашу жизнь. Чем больше мы понимаем «Чем больше работает мозг, тем больше он нам нравится. Мы учимся применять и строить принципы работы мозга в разных сферах человеческой деятельности, от конкретных технологий до социальных изменений», – рассказал об этом Константин Петров. содержит интерактивную скульптуру человеческого мозга. Арт-объект длиной 7,5 м и высотой 5,5 м находится на третьем этаже павильона: он будто парит в пространстве высотой 13,5 м. Отдельная часть павильона. выставка представительств российских технологических компаний, использующих в своей деятельности различные прикладные версии искусственного интеллекта.

© Илья Иванов