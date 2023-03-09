Российский певец Shaman изменил свою песню в поддержку Путина

Патриотическая поп-музыка, поддерживаемая Кремлем, не нова для современной России, где г. Путин правит почти 23 года, и художники, которых поддерживает правительство, всегда были как минимум умеренно националистами или милитаристами.

Но Шаман другой. Он принадлежит к независимой культуре независимой поп-музыки, которая процветала, несмотря на усиление цензуры, до февраля 2022 года, когда началось вторжение в Украину. Сегодня она находится в меньшей форме, и хотя он не вызвал волну молодых откровенных патриотических последователей, он сближает независимую музыку в России с Кремлем.

Его победа побудила некоторых его соперников из уже близкой к Кремлю старой гвардии перестроить свою работу в их пользу. 71-летний Олег Казманов в очередной раз зафиксировал одну из своих побед. «Русские солдаты» Лагерь глэм-рока 1980-х Шаман использует в своем собственном видео с современной интерпретацией славы русских бойцов. Еще одна давняя звезда Дима Билан выпустил собственную националистическую песню.Гладиатор», с вступлением на ультраправую тематику.

Мистер. Песня Дроно «Встанем» вышла 23 февраля 2022 года накануне вторжения. Он написал ее ко Дню защитника Отечества, русской версии Дня ветеранов. В прошлогоднем интервью Россия-1, главный государственный новостной канал страны, сказал, что, по его мнению, это было «приказано мне сверху».

По мере развития событий в последующие месяцы она победила среди патриотически настроенных сторонников жесткой линии и простых россиян. В июне это была первая песня, полностью прозвучавшая в программе «Вести недели», которую вел главный пропагандист России Дмитрий Кизлев.

Песня, воспевающая павших солдат, стала саундтреком нынешней войны, а ее широкое распространение в социальных сетях свидетельствует о ее важности для коммуникационной стратегии Кремля во время войны.