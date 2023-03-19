Российский пианист Алексей Володин сияет на концертах WSO подряд — Winnipeg Free Press

Спустя три долгих года после пандемии с момента его последнего выступления на родине знаменитый российский пианист Алексей Володин ворвался в эти выходные в город, чтобы дать два последовательных концерта в качестве предпоследнего выступления Виннипегского симфонического оркестра.Абсолютная классикаСерию ведет маэстро Даниил Райскин.

Талантливый артист оставил зрителей в восторге в марте 2020 года, когда он исполнил все пять фортепианных концертов Бетховена плюс «Коралловая фантазияВсего за 24 часа и всего за несколько дней до того, как художественные организации закроют свои двери, когда начнется глобальная пандемия.Международные артисты, такие как Володин, не будут снова украшать сцену Centennial Concert Hall в течение двух лет, поскольку WSO сосредоточилась на живых программах, которые освещают его музыканты.

С тех пор многое изменилось, но яркое искусство Володина осталось совершенно нетронутым, когда он обращался с шумной субботней вечерней толпой из 1701 Рахманинова».Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, соч. 18особенно любимого русского композитора, любимого за его высокие темы и пышную оркестровку.

Российский пианист Алексей Володин выступил в субботу на WSO в составе «Виннипегского симфонического оркестра».Абсолютная классикаСерия (Фото Марка Раша)

Точно так же он потряс 1013 слушателей в пятницу вечером своим потрясающим выступлением самого композитора».Концерт № 3 ре минор, соч. 30», со своим трио и сольным концертом с Женским музыкальным клубом Виннипега, который состоялся по воскресеньям во второй половине дня в Художественной галерее Виннипега в партнерстве с WSO.

Помимо потрясающей техники, цепкой сосредоточенности и бескомпромиссной убежденности в воплощении этих произведений в жизнь, сразу же поражает, как ловко Володин проводит свою энергию через столь сложную для композитора ХХ века партитуру, наполненную гремящими октавами и звуками диатонические голоса разрывают клавиатуру вверх и вниз, порождая головокружительные двойные терции и блестяще исполненные секвенции кроссовера.

После вступительных аккордов, которые звенели, как колокольчики,посланникиВолодин тут же принялся за дело, с Райскиным, гармонируя однотонную ноту с их тактильным минималистским артистизмом, мастерски подбирая исполнителей к первой драйвовой теме. Вторая часть»Адажио состенуто«Исполнено с тихим благоговением и обеспечило тишину вечера, с ярким тоном пианиста и размашистым лиризмом, блестяще вызывающим воспоминания о прошлых мирах, оставленных позади, — намек на его повторное участие здесь во время них».новый нормальный«Времена — очень трогательная элегия, пропитанная русской душой.

Затем запусти еще больше фейерверков в конце».Аллегро Ширзандо«, которая только набирала силу по мере того, как солист и оркестр мчались к финишу, как паровоз. Как и ожидалось, Володин получил овации, громкие возгласы браво и даже цветы от члена первого ряда зала. .

Это привело к двум выступлениям: «Шопен».Ноктюрн № 16 ми-бемоль, Op.55Презентация «Рахманинова»13 Введение, op. op. 32‘, где ликующий артист, показывающий некоторые признаки усталости, теперь машет оркестру и рассылает воздушные поцелуи, к большому удовольствию старшей публики.

Два вечера пятницы в полдень также сделаны в ответ на огромный спрос на пять вызовов на занавес: отрывок из книги Метнера «Две сказки, соч. 51и «Шопен»Итоде, соч. 25 № 1 бемоль мажорИ публика тоже не хотела отпускать пианиста.

150-минутная программа (включая антракт) открывается номинацией на премию JUNO украинско-канадского композитора Ларисы Кузьменко.Фантазия на тему Бетховена», премьера которого состоялась в феврале 2020 года в исполнении Филармонического оркестра Калгари.

Как произведение, достойное второго прослушивания, 11-минутное произведение, вдохновленное Первой симфонией Бетховена, изо всех сил пытается заявить о себе своей вступительной темой, прежде чем галопано пройти через семь последующих форм, которые так и не выкристаллизовываются. Предполагается, что увеличение времени репетиций помогло создать более сильную сплоченность, а также большую эмоциональную траекторию, несмотря на все лучшие попытки оркестра, включая соло на гобое, представляющее бессмертного любовника Бетховена.

Алексей Володин расправился с буйной субботней вечерней толпой из 1701 Рахманинова».Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, соч. 18, особенно мой личный любимый русский композитор. (Фото Марка Раша)

Вся вторая половина состоит изСимфония Фантастическая«острая программная работа 1830-х годов, прославившаяся путешествием, наполненным опиумом, в котором рассказывается о безответной любви главного героя, приведшей к ее дьявольскому концу»Сон о шабаше ведьм. «

И снова Райскин твердо ведет своих игроков, наполняя свою пятиходовую работу большим количеством текстурных красок и индивидуальности. Двумя выдающимися произведениями оказались «Марш на эшафот» — включая тот мрачный момент, когда бас выдает ноты, когда герой теряет голову на гильотине, — и милый и нежный «Бал», включающий редкую сцену два клавесина на сцене в исполнении главного клавесиниста Ричарда Тернера и приглашенной артистки Аланы Эллисон, поскольку вся программа уносила слушателей в рай, любезно предоставленный Володиным, а также в проклятые огни ада.

Оба концерта выходного дня доступны по цифровым ссылкам на https://www.mywso.tv/. Для билетов или дополнительной информации посетите: https://wso.ca/

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