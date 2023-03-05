ЛОНДОН — Российский пианист, аранжировщик и композитор Вячеслав Грязнов исполнит «Фортепианный концерт № 3» Сергея Рахманинова в субботу в Gard Arts Center, когда Восточный симфонический оркестр Коннектикута даст концерт под названием «Kodály & Kodály &». Рахманинов.

К Грызнову присоединится Гэри Сенкевич, главный туба оркестра, который исполнит «Концерт для тубы» британского композитора Воана Уильямса.

Концерт откроется «Симфонией № 32» Вольфганга Амадея Моцарта, написанной в 1779 году. Симфония открывается сильными аккордами, повторяющимися по всему оркестру, выражая «игривую» тему, за которой следует вступительный персонаж, и завершает произведение в стилизованной стиль. За ним последует «Танцы галанты» Золтана Кодая, аранжировка венгерской народной песни, написанная к 80-летию Будапештской филармонии.

Затем Сенкевич исполнил свой «Концерт для тубы», ныне одно из самых известных произведений Воана Уильямса, демонстрирующее вокальные и лирические качества поп-музыки.

После антракта Грязинов сыграет «Фортепианный концерт № 3» Рахманинова, премьера которого состоялась в Нью-Йорке в 1909 году и который часто упоминается как один из самых технически сложных фортепианных концертов в стандартном классическом фортепианном репертуаре, демонстрирующий его величайшее, наиболее полное звучание. , тон И более широкий стиль, чем его предшественник.

Автор более 40 концертов, Грязнов снискал славу одного из самых выдающихся молодых аранжировщиков, работающих сегодня. В 2014 году Грязнов подписал издательский контракт с Schott Music, самой молодой российской компанией, сделавшей это в своей истории.

Его последняя запись 2021 года «Western Transcription» на лейбле Master Performers присоединяется к его альбому Russian Transcriptions на лейбле Steinway & Sons, выпущенному в 2018 году в рамках его первой церемонии награждения на New York Concert Artists Worldwide Audition (2016). . Новый альбом доступен по всему миру на всех основных стриминговых платформах.

Он с отличием окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории, где учился у профессора Мананы Канделаки, и продолжил обучение в бакалавриате Московской консерватории (класс профессора Юрия Слысарева), снова получив диплом с отличием. Он продолжил обучение в Московской консерватории в аспирантуре и был на кафедре фортепианного факультета Московской консерватории. В 2018 году он закончил Йельскую дипломную программу артистов под руководством профессора Бориса Бермана в Йельской музыкальной школе. Он является артистом Московского филармонического оркестра и артистом-резидентом Дроздовского общества в США.

После концерта будет бесплатный прием.