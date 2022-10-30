Российский писатель-фантаст обещает продолжать говорить

Российский писатель-фантаст Дмитрий Глюковский настаивает на том, что он не перестанет выступать против Москвы, несмотря на то, что ему грозит несколько лет тюрьмы за критику войны в Украине.

Автор популярного романа «Метро 2033», действие которого происходит в руинах московского метро после ядерной войны, уже несколько месяцев находится под прицелом властей.

Даже посреди Евросоюза, где он посещал книжную ярмарку во Франкфурте, Глуковски признался, что не чувствовал себя в безопасности.

Но 43-летний мужчина, который говорит, что живет в Европе, но отказался указать, где именно, сказал AFP, что продолжит критиковать, когда сочтет это необходимым.

«Когда в России происходит что-то ужасное, я должен это комментировать», — сказал автор, которого во время некоторых выступлений на шоу сопровождали охранники.

Глуковский, который высказывался против вторжения в Москву в постах в социальных сетях и в статьях для западных СМИ, сказал, что несколько лет назад то, как его преследуют, было «невообразимо».

Режим превращается в настоящую диктатуру. Даже иметь один голос против уже опасно».

«Когда система была авторитарной, она была более гибкой».

— «Глупо, гротескно’ —

Глуковский оказался в тисках широкомасштабного подавления инакомыслия, которое началось после вторжения России в Украину.

Власти ввели закон, предусматривающий суровые сроки тюремного заключения за публикацию информации о военных, которую правительство сочло ложной.

В июне российский суд вынес решение о его заочном аресте. Он говорит, что его обвиняют в клевете на российских военных и в действиях из политической ненависти к президенту России Владимиру Путину.

Бывший автор и журналист говорит, что теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы, если он вернется домой и будет осужден, а также крупный штраф.

Ранее в этом месяце — после того, как он раскритиковал частичную мобилизацию России для поддержки нерешительных усилий своих вооруженных сил — Москва назвала писателя «иностранным агентом».

Этот термин, напоминающий в советское время «враг народа», широко применялся в отношении диссидентов, журналистов и правозащитников, обвиняемых в политической деятельности, финансируемой из-за рубежа.

«Реальность меняется нелепым и причудливым образом быстрее, чем мы могли себе представить», — сказал Глуковски на ежегодной книжной ярмарке, крупнейшем в мире издательском мероприятии, которая завершилась в минувшие выходные.

Вместо «иностранного агента» писатель видит себя «национальным».

Глуковский сказал, что хочет, чтобы Россия «стала обычной европейской страной, отказалась от своих старых имперских амбиций, модернизировалась, только чтобы перестала угнетать собственный народ и доставлять неприятности соседям».

«Я думаю, это самая патриотичная вещь, которую вы когда-либо могли создать», — добавил он.

— «На лжи» —

Что касается недавних юридических действий, то, по признанию Глуковски, он стал более «бдительным» в отношении потенциальных угроз, даже когда он находится за пределами России.

«Вы не можете чувствовать себя в безопасности», — сказал он, имея в виду отравление диссидента Александра Литвиненко в Великобритании, ответственность за которое Лондон возлагает на Москву.

«Правила, которые действовали до сих пор, больше не применяются».

Автор не видит перспектив вернуться в Москву в ближайшее время, опасаясь, что его арестуют сразу же по приезде.

И даже если он вернется, Глуковский считает, что многое изменится по мере того, как Россия претерпевает радикальные преобразования.

«Я не найду страну, которую люблю», — сказал он.

И хотя власть Путина кажется незаменимой, Глуковски говорит, что она не будет длиться вечно, призывая людей держаться, «пока эта фальшивая, коррумпированная диктатура не рухнет».

«Он неизбежно рухнет», — сказал он. «Потому что он основан на лжи».