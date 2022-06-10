Российский подозреваемый MH17 говорит голландским судьям: «Оправдайте меня»

Российский подозреваемый, обвиняемый в сбитии рейса MH17 Malaysia Airlines, заявил голландским судьям в пятницу, что он не имеет «никакого отношения к катастрофе», поскольку длительный судебный процесс закончился.

Олег Булатов — один из четырех человек, которых заочно судили за то, что в июле 2014 года он сбил авиалайнер, когда он пролетал над раздираемой войной восточной Украиной, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

Суд проходит в Нидерландах, где Боинг-777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, и большинство потерпевших — голландцы.

«Я не виновен. Я не имею никакого отношения к катастрофе 17 июля 2014 года», — заявил Булатов в видеообращении, представленном суду.