Российский подозреваемый MH17 говорит голландским судьям: «Оправдайте меня»

Российский подозреваемый, обвиняемый в сбитии рейса MH17 Malaysia Airlines, заявил голландским судьям в пятницу, что он не имеет «никакого отношения к катастрофе», поскольку длительный судебный процесс закончился.
Олег Булатов — один из четырех человек, которых заочно судили за то, что в июле 2014 года он сбил авиалайнер, когда он пролетал над раздираемой войной восточной Украиной, в результате чего погибли все 298 человек на борту.
Суд проходит в Нидерландах, где Боинг-777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, и большинство потерпевших — голландцы.
«Я не виновен. Я не имею никакого отношения к катастрофе 17 июля 2014 года», — заявил Булатов в видеообращении, представленном суду.
«Я принимал активное участие в (судебном) разбирательстве, и есть убедительные доказательства того, что обвинение не объяснило всех обстоятельств авиакатастрофы», — добавил Булатов, говоря по-русски.
«Главная цель обвинения — добиться обвинительного приговора любыми способами», — сказал Булатов, одетый в синюю рубашку и куртку и говорящий прямо в камеру.
Затем он сказал судьям на слушании, которое началось в суде строгого режима недалеко от аэропорта Схипхол в марте 2020 года: «Вы оправдываете меня».
В пятницу судьи заявили, что решение не ожидается по крайней мере до 17 ноября.
«Это дело произвело огромное впечатление на всех здесь, в зале суда, и за его пределами», — сказал главный судья Хендрик Стенхейс.
Граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Булатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко отказались явиться в суд и проходят заочно.
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