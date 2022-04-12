Российский подросток Картер дисквалифицирован за обвинения в попытке нацистского приветствия на трибуне, позже извинился

Серьезные разногласия разгорелись во время чемпионата Европы по картингу FIA в Портимао, Португалия, в воскресенье, когда его команда уволила российского картингиста за появление на подиуме. Жест после победы выглядел как нацистское приветствие на трибуне. В гуще споров оказался 15-летний Артем Северюхин из Ward Racing.

Северукин участвовал в чемпионате по итальянской лицензии из-за запрета FIA на участие российских участников после войны между Россией и Украиной. Первая победа молодого гонщика в первой гонке сезона была в классе OK, предназначенном для гонщиков в возрасте 11-15 лет.

Картинг: Артем Северюхин дисквалифицирован за нацистское приветствие

Согласно сообщению Skysports, Артем Северюхин ударил себя кулаком в грудь и жестом поднял правую руку, а затем рассмеялся, празднуя победу в первом раунде чемпионата Европы по картингу FIA в Портимао. Но шведская команда Ward Racing уже разрабатывает план расторжения контракта с ним в свете инцидента.

В заявлении Ward Racing говорится: «Глубоко стыдясь поведения пилота, осуждающего его самым решительным образом. Действия Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года носили исключительно индивидуальный характер и не отражают точку зрения и ценности Ward Racing никоим образом».

В заявлении добавлено: «Наоборот, Ward Racing поддерживает международное сообщество, осуждая вторжение России в Украину, и выражает свою солидарность с людьми, которые страдают из-за этого необоснованного и ужасающего нападения. Исходя из этих соображений, Ward Racing не видит перспективы дальнейшего сотрудничества с Артемом Северюхиным и приступит к расторжению его гоночного контракта».

Артем Северюхин выступил с заявлением по поводу нацистского приветствия

Артем Северюхин в своем аккаунте в социальной сети приносит извинения за свои действия. Он сказал: «Я хочу извиниться перед всеми за то, что произошло вчера во время чемпионата Европы по картингу. Стоя на трибуне, я сделал жест, который многие сочли салютом нацизму. Это неправда. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одно из самых гнусных преступлений против человечества». Он добавил, что знал, что он «идиот», и сказал: «Я готов к наказанию. Но, пожалуйста, поверьте, что в моих действиях не было умысла поддержать нацизм, не было желания оскорбить зрителей».