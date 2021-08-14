Российский пожарный самолет потерпел крушение в Турции; 8 мертвых

Российский противопожарный самолет потерпел крушение в субботу в горном районе на юге Турции, в результате чего погибли восемь членов экипажа и спасателей, находившихся на борту, сообщило Министерство обороны России.

Российское министерство заявило, что пятеро россиян и трое турок находились на борту самолета-амфибии B-200, который разбился при попытке приземлиться в турецкой провинции Адана. Официальные турецкие СМИ сообщили, что в район Кахраманмараш направлена ​​группа для расследования инцидента.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшего в результате аварии российского экипажа и попросил министра обороны подготовить документы для награждения их посмертными наградами. Разбившийся самолет принадлежал ВМФ России.

Путин также направил телеграмму соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со смертью турецких граждан, заявив, что «русские и турки переживают стихийное бедствие, произошедшее в вашей стране, и мы чувствуем себя одинокими в горе». Министр Мевлют Чавушоглу сказал в Твиттере, что он глубоко опечален смертью и сказал, что их «героические жертвы» не будут забыты. За последние 16 дней в Турции произошло около 300 лесных пожаров, в результате которых погибли еще восемь человек, были выпотрошены леса и дома и тысячи людей бежали.

Губернатор Кахраманмараша Омер Фарук Коскун сообщил агентству Anadolu, что в результате удара молнии по деревьям возник сильный пожар. Мы отправили туда самолет, но некоторое время назад потеряли связь с ним, и он разбился. Ситуация очень новая. Мы отправили несколько единиц к месту крушения самолета. Бе-200 – двухмоторный самолет-амфибия, который используется в России и других странах для борьбы с лесными пожарами. Он способен сбрасывать до 270 метрических тонн воды за несколько запусков во время одной миссии. Лесные пожары в средиземноморском регионе Турции начались в конце июля, сожгли тысячи акров леса, в основном в прибрежных провинциях Мугла и Анталия. Пожары возникли, поскольку Турция и все Средиземноморье пережили продолжительную аномальную жару. Климатологи говорят, что нет никаких сомнений в том, что изменение климата, вызванное сжиганием угля, нефти и природного газа, приводит к еще большему количеству экстремальных явлений, таких как волны тепла, засухи, лесные пожары, наводнения и штормы.

Северная Турция на этой неделе пострадала от внезапных наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 44 человека на побережье Черного моря, а улицы превратились в проливной дождь. На северной стороне Черного моря российские власти в Краснодарском крае эвакуировали 1500 человек из-за наводнения.

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