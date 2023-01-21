Российский политик стоит с кувалдой в честь наемников Вагнера

В пятницу высокопоставленный российский политик опубликовал фотографию, на которой он держит в руках кувалду, подаренную ему группой наемников Вагнера, инструмент, который она приняла в качестве символа мести, так как один из них был использован для убийства перебежчика Вагнера в прошлом году. Шокирующий подарок оказался благодарностью Сергею Миронову, лидеру прокремлевской партии «Справедливая Россия», за его поддержку Вагнера и его подвиги на полях сражений на востоке Украины.

Миронов, бывший десантник, назвал компанию «Вагнер», называющую себя частной военной компанией, «героическим воинским формированием» после того, как в этом месяце провел операцию, в ходе которой российские войска захватили украинский город Солидар. Политик разместил в своих аккаунтах в социальных сетях фотографию себя с кувалдой и поблагодарил Евгения Пригожина, основателя Wagner, за необычный подарок.

Металлический наконечник кувалды был украшен гербом Вагнера и грудой черепов. Миронов, который, как и многие другие российские политики, изображает войну на Украине как экзистенциальную борьбу за выживание России против злого Запада, сказал Миронов.

Украина и Запад отвергают эту характеристику, заявляя, что их единственная цель — вывести российские войска с территории Украины после ее вторжения в феврале прошлого года. Хотя Кремль заявляет, что такие группы, как Вагнер, могут свободно действовать за границей, деятельность ЧВК внутри России технически запрещена.

Миронов заявил во вторник, что деятельность Вагнера должна быть легализована в России, и заявил, что его партия приняла необходимые законы. Ранее избегавший привлекать к себе внимание, основатель Вагнера Пригожин в последние месяцы стал более заметным, критикуя военачальников страны за то, что он называет их неудачами на поле боя, и выражая их взгляды по различным политическим вопросам.

Пригожин говорил о кувалде как о символе мести против людей, которых он считал предателями. В ноябре на канале социальной сети, связанном с Вагнером, появилось неподтвержденное видео, на котором видно, как человек с помощью кувалды убивает бойца Вагнера, сдавшегося украинским силам, и говорит, что хочет сражаться за них.

Пригожин сначала сказал, что этот человек умер «собачьей смертью ради собаки», но не взял на себя прямую ответственность за убийство от имени Вагнера, а позже указал без доказательств, что за убийством стояли иностранные силы.

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