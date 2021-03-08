Российский полковник просит женщин прислать данные своего бывшего парня, чтобы они могли «уладить»

Член Национального движения Российской молодежной армии вручает цветы женщине в Международный женский день – Эрик Романенко / ТАСС via Getty Images

Российский полковник попросил женщин прислать подробности о своих бывших парнях, чтобы их можно было «разобрать» в видеоклипе, размещенном в Международный женский день.

Юрий Хромов, полковник местной военной комиссии на северо-западе России, разместил видео в официальном Instagram-аккаунте Ленинградской области, призвав российских женщин делиться своими именами пользователей в социальных сетях в комментариях под постом. Даже их бывших мужчин могли отправить в армию.

Используя 8 марта как приманку для своей вербовки, он представил свой манифест как «подарок женщинам», подразумевая, что об их бывших любовниках «позаботятся».

“Разрешите сделать вам небольшой подарок. Запишите счета ваших бывших партнеров, и мы встретимся с ними на вербовочных пунктах. Помните – у настоящего мужчины должен быть военный билет”, – сказал полковник Хромов.

Он подчеркнул, что русских женщин всегда должны окружать «настоящие защитники, защищающие не только Родину, но и вас». [as women] Также.”

Активисты говорят, что проблема домашнего насилия, широко распространенного в России, резко обострилась во время эпидемии. Пятая часть женщин подверглась физическому насилию со стороны партнера в стране.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность роли женщин в сохранении традиционных семейных ценностей в России.

«Эти древние традиции подтверждают роль женщин в нашей жизни, сохраняя истинные ценности, которые были и всегда будут вдохновляющими моральными ориентирами», – сказал Путин в заявлении. Он также похвалил медицинских работников за их «исцеляющую духовную поддержку».

«Я благодарю всех врачей, фельдшеров, медсестер и нянек – всех, кто спасает и ухаживает за пациентами в« красных зонах », в составе бригад скорой помощи, в больницах и клиниках. Путин добавил: Эта чувствительность давно известна. сочувствие и доброе, внимательное отношение иногда требуются ровно настолько, насколько это необходимо.