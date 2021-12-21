Российский посол заявил, что Россия рассчитывает ослабить санкции в отношении Сирии в 2022 году

Нур-Султан, 21 декабря / ТАСС /. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил во вторник, что Москва ожидает ослабления санкций, введенных рядом стран в отношении Сирии, в 2022 году.

«К сожалению, участники Астанинского формата и [the Syrian] Конституционная комиссия придерживается несколько иных подходов. <…> Позиция и политика давления на Дамаск с помощью санкций остаются в силе. «Но мы надеемся на некоторые изменения к следующему году», — добавил российский посол.

Лаврентьев указал, что будет трудно достичь стабильности в раздираемой войной ближневосточной стране без оказания гуманитарной помощи и запуска некоторых проектов по возрождению сирийской экономики. «Это займет гораздо больше времени», — сказал дипломат.

17-я Международная встреча по Сирии пройдет в Астанинском формате 21-22 декабря в столице Казахстана. Участники, вероятно, обсудят будущие перспективы Сирийского конституционного комитета в Женеве, недавние события в Сирии и усилия, направленные на поддержание режима прекращения огня в зонах деэскалации в соответствии с предыдущими договоренностями в рамках формулы Астаны. Рабочая группа по заключенным с участием государств-гарантов, ООН и Международного комитета Красного Креста проведет заседание.