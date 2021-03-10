Андрей Денисов, посол России в Китае

Посол России в Китае Андрей Денисов выразил уверенность в способности Китая построить высокоскоростную железнодорожную линию между материковой частью Китая и Тайванем и сказал, что он рассчитывает приехать на скоростной поезд, чтобы однажды посетить остров. Phoenix TV базируется в Канге во вторник.

«Я никогда не ездил в провинцию Тайвань. Если бы у меня была возможность посетить провинцию Тайвань, я бы обязательно сделал это поездом», – сказал Денисов, в конце концов спросив, не хочет ли он сесть на высокоскоростной поезд до Тайваня.

Взяв в качестве примера регион Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, Денисов сказал, что Китай имеет все технические возможности для завершения проекта высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив.

Он также подчеркнул в интервью, что обе стороны Тайваньского пролива – из Китая.

Он уже в седьмой раз посещает две сессии в качестве посла. Упоминание Денисовым Тайваня как провинции Китая было высоко оценено многими китайскими пользователями сети, которые считают, что это показывает общее понимание международным сообществом того, что в мире существует только один Китай и что Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории.

Многие проявили интерес к поездке на Тайвань по высокоскоростной железной дороге.

Китай опубликовал свои последние руководящие принципы по общенациональному плану комплексной транспортной сети, в котором определены цели строительства на 2021–2035 годы. Линия высокоскоростной железной дороги через воду вызвала жаркие споры в социальных сетях.