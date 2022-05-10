Российский посол облил краской военное кладбище в Польше

Автор Ванесса Гера | Служба новостей

ВАРШАВА, Польша – Посла России в Польше облили красной краской антивоенные протестующие на Украине, что помешало ему в понедельник почтить память солдат Красной Армии, погибших во время Второй мировой войны, на кладбище в Варшаве.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила нападение, заявив в своем приложении для обмена сообщениями, что «мы не будем бояться», а «народы Европы должны бояться увидеть свое отражение в зеркале».

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал инцидент «крайне неудачным».

«Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от того, какую политику правительства они представляют», — сказал он.

Посол Сергей Андреев прибыл на кладбище советских солдат, чтобы возложить цветы в день «Д», ознаменовавший поражение нацистской Германии от рук союзников. Главный национальный праздник России с размахом отметили крестным ходом на Красной площади в Москве.

Приехав на советское воинское кладбище в польской столице, Андреев встретил сотни активистов, выступавших против войны России на Украине. Сначала демонстранты схватили и растоптали венок, который он собирался возложить на кладбище. Красная краска была брошена в него сзади, прежде чем протестующий, стоящий рядом с ним, бросил большую каплю краски ему в лицо.

Демонстранты несли украинские флаги и скандировали «фашисты» и «убийцы» по-русски, а некоторые были одеты в белые простыни с красными пятнами, символизирующие украинских жертв войны с Россией. Другие люди в его окружении также были замечены брызгающими красной краской.

«Фанаты-неонацисты в очередной раз показали свои лица», — сказала Захарова. Она заявила, что вместе со сносом памятников героям Советской Армии во Второй мировой войне теракт изменил «траекторию воплощения фашизма».

Некоторые российские комментаторы предположили, что нападение на посла может побудить Москву вызвать его и попросить посла Польши удалиться.

Польское правительство столкнулось с критикой за то, что оно не обеспечило послу большей безопасности, что допустило инцидент, который Россия могла использовать, чтобы изобразить Польшу враждебно настроенной по отношению к Москве.

Среди критиков был бывший министр внутренних дел Бартломий Синкевич, который сказал, что не понимает, почему у посла больше нет защиты, когда он «неделями чувствовал, как может закончиться 9 мая в Варшаве».

Но нынешний министр внутренних дел Польши сказал, что польское правительство посоветовало послу не возлагать цветы на кладбище, и отметил, что полиция помогла ему безопасно покинуть это место.

Министр внутренних дел Марюс Каминский добавил, что «собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершается преступление геноцида, было законным». «Чувства украинских женщин, участвовавших в демонстрации, мужья которых доблестно сражаются, защищая родину, понятны».

Демонстранты также прошли маршем в Варшаве в воскресенье вечером в знак протеста против войны, привезя танк на тракторе и припарковав его перед посольством России. С тех пор, как 24 февраля началась война, изображения украинских тракторов, тянущих российские танки, стали символом украинского сопротивления.

Советское кладбище расположено посреди обширного парка на дороге, соединяющей центр города с международным аэропортом. Это последнее пристанище для более чем 20 000 солдат Красной Армии, которые погибли на польской земле, сражаясь, помогая победить нацистскую Германию.

Хотя Польша снесла несколько памятников Красной Армии за десятилетия, прошедшие с тех пор, как она свергла поддерживаемое Москвой коммунистическое правление, она позволила кладбищу остаться нетронутым. Хотя советские солдаты победили нацистов, в начале войны советские войска вторглись в Польшу после секретного соглашения с нацистским правительством Германии и совершили зверства против поляков, включая массовые казни и депортации в Сибирь.